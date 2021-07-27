Юлия Пересильд показала кадры подготовки к полету в космос для съемок «Вызова»

На данный момент участники съемок проходят парашютную подготовку, испытания на центрифуге и вибростенде. Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур, экипаж полетит на корабле «Союз МС-19».

Юлия Пересильд опубликовала в своем инстаграме фотографии вместе с Климом Шипенко и Антоном Шкаплеровым в скафандрах. Актриса, режиссер и космонавт проходят подготовку перед полетом на Международную космическую станцию, где будет сниматься фильм «Вызов».

«Нельзя ничего выкладывать с наших подготовок к полету, но я подумала, раз уж все издания уже все выложили, наверное, и мне можно», — написала Пересильд под постом.

Разработкой картины совместно занимаются Роскосмос и Первый канал. «Вызов» станет первой работой в рамках большого научно-просветительского проекта. В планах у авторов снять цикл документальных фильмов о ракетно-космической отрасли и ее специалистах.

«Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих. Кроме просветительских будет решен ряд новых технических и технологических задач», — сообщается на официальном сайте Роскосмоса.