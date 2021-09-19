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Юлия Пересильд и Клим Шипенко завершили первую тренировку на Байконуре перед полетом в космос

Виктория Шанина
Сегодня в 20:46

На Байконуре прошел первый тренировочный день экипажа корабля «Союз МС-19», на котором режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров полетят на МКС. Там будет сниматься фильм «Вызов», сообщает Роскосмос.

За этот день экипаж успел примерить скафандры «Сокол КВ-2», протестировать их на герметичность, занять места в корабле, найти грузовые отсеки и поработать с оборудованием. На будущих тренировках они научатся вручную причаливать пилотируемый корабль «Союз МС» к российскому сегменту МКС и проводить космические эксперименты.

Запуск корабля «Союз МС-19» намечен на 5 октября. На Землю экипаж вернется 17 октября.

10 сентября Шкаплеров, Шипенко и Пересильд сдали итоговые экзамены перед полетом на Международную космическую станцию. Вместе с ними подготовку прошли и дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина.

Разработкой картины занимаются Роскосмос и Первый канал. «Вызов» станет первым художественным фильмом, снятым в космосе. Он расскажет о подготовке и полете на комическую станцию девушки-хирурга, которая должна помочь больному космонавту вернуться на Землю.

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