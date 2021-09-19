Юлия Пересильд и Клим Шипенко завершили первую тренировку на Байконуре перед полетом в космос

На Байконуре прошел первый тренировочный день экипажа корабля «Союз МС-19», на котором режиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров полетят на МКС. Там будет сниматься фильм «Вызов», сообщает Роскосмос.

За этот день экипаж успел примерить скафандры «Сокол КВ-2», протестировать их на герметичность, занять места в корабле, найти грузовые отсеки и поработать с оборудованием. На будущих тренировках они научатся вручную причаливать пилотируемый корабль «Союз МС» к российскому сегменту МКС и проводить космические эксперименты.