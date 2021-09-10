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Юлия Пересильд и Клим Шипенко сдали итоговые экзамены перед полетом на МКС

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:12

Экипаж корабля «Союз МС-19», в который входят космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, сдали итоговые экзамены перед полетом на Международную космическую станцию, где будет сниматься фильм «Вызов». Об этом сообщает Роскосмос.

Главная актриса «Вызова» Пересильд поделилась в инстаграме видео подготовки к полету.

«Это Ил-76, мы резко поднимаемся, и самолет выключает двигатели и начинает падать. На 23 секунды появляется невесомость», — написала она.

Вместе с ними подготовку прошли и дублеры Олег Артемьев, Алексей Дудин и Алена Мордовина.

Разработкой картины занимаются Роскосмос и Первый канал. «Вызов» станет первым художественным фильмом, снятым в космосе. Сюжет расскажет о подготовке и полете на комическую станцию девушки-хирурга, которая должна помочь больному космонавту вернуться на Землю.

Старт экспедиции к МКС для съемок фильма запланирован на 5 октября с Байконура. Вместе со съемочной группой полетит пилот Галина Каирова.

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