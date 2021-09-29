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Минюст исключил ФБК* из реестра иноагентов в связи с его ликвидацией

Дарья Мельникова
Вчера в 23:17

Минюст исключил Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан из реестра НКО, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение было принято в связи с ликвидацией юрлиц обеих организаций. В министерстве отметили, что это исключительно техническая процедура.

В начале августа ФБК и ФЗПГ были внесены в реестр запрещенных организаций на основании решения Мосгорсуда от 9 июня. Тогда суд признал их и штабы Навального экстремистскими организациями. В иске отмечалось, что фонды занимаются «созданием условий для изменения основ конституционного строя с использованием „цветной революции“».

23 сентября Генпрокуратура потребовала заблокировать все сайты, которые распространяют информацию ФБК. А 28 сентября на Алексея Навального, Леонида Волкова, Ивана Жданова и «иных лиц» завели уголовно дело по части 1 статьи 282.1 УК о создании и руководстве экстремистским сообществом. Максимальное наказание по ней — десять лет лишения свободы.

*ФБК, ФЗПГ и штабы Навального признаны в России экстремистскими и запрещенными организациями.

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