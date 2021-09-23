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Генпрокуратура потребовала блокировать все сайты, распространяющие информацию ФБК*

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:36

Генпрокуратура намерена добиваться блокировки сайтов, которые распространяют информацию признанного экстремистской организацией и иноагентом Фонда борьбы с коррупцией*. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Сетевых свобод» Леонида Соловьева.

На сегодняшний день прокуроры обнаружили в интернете по меньшей мере 173 ресурса, которые использует ФБК. Среди них — аккаунты в Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», на платформе «Яндекс.Дзен» и в мессенджере Telegram.

Ранее политик и основатель ФБК Алексей Навальный обратился с иском к Генпрокуратуре и Роскомнадзору из‑за ограничения доступа к его сайту и другим интернет-ресурсам. В РКН заявили, что заблокированные страницы «используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности».

Требование о блокировке всех ресурсов, публикующих данные ФБК, приложено к возражениям Роскомнадзора по поводу жалобы Навального. Иск будет рассмотрен в Тверском суде 11 октября.

* Фонд борьбы с коррупцией признан Минюстом НКО, выполняющей функции иностранного агента, а также экстремистской организацией.

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