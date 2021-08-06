Минюст внес ФБК* в список запрещенных организаций

Минюст официально внес Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Навального* в реестр запрещенных организаций. Об этом сообщается на сайте министерства.

В обновленном перечне организации числятся под номерами 86, 87 и 88 на основании решения Мосгорсуда от 9 июня. В этот день суд признал ФБК, ФЗПГ и штабы Навального экстремистскими организациями. В иске говорилось, что фонды занимаются «созданием условий для изменения основ конституционного строя с использованием „цветной революции“».

3 августа Симоновский районный суд Москвы назначил ФБК штраф в размере 500 тыс. рублей. Причиной стало отсутствие маркировки «иноагент» в сервисе по поиску дел в ЕСПЧ на сайте фонда.

На следующий день апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным решение Мосгорсуда, признавшего структуры Навального экстремистскими организациями.

* ФБК, ФЗПГ и штабы Навального включены Минюстом в список НКО, выполняющих функции иностранного агента, а также признаны в России экстремистскими и запрещенными организациями.