«ВКонтакте» представила «Клипы» — сервис коротких вертикальных видео наподобие TikTok с AR-эффектами и управлением жестами. Об этом «Афише Daily» рассказали представители соцсети.
«Клипы» будут формироваться на основе алгоритмов в бесконечную ленту роликов длиной до минуты. Их можно будет лайкнуть, прокомментировать, отправить сообщением друзьям, добавить в закладки, разместить на стене или в сообществе.
По задумке компании, сервис позволит любому пользователю «без специальных навыков и дорогостоящей техники» создавать контент «на уровне, близком к профессиональному». Начать запись видео или включить эффект можно будет специальными жестами — ✌️ 👌 ✋ 👍 👎 ✊ ☝️ 👈 🤙 ❤️.
Первыми короткие ролики увидят друзья и подписчики. Затем в силу вступает рекомендательная система, которая будет предлагать видео на основе интересов пользователя, предпочитаемых форм контента и взаимодействий в соцсети.
В ближайшие дни «Клипы» станут доступны всем пользователям в четвертой вкладке актуальной версии мобильного приложения «ВКонтакте». На запуске там можно будет найти ролики от Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова и других приглашенных авторов.
О планах «ВКонтакте» запустить в своем приложении конкурента TiTok стало известно 3 марта. Сообщалось, что сервис появится рядом с «Историями» и станет частью «суперприложения», которое развивает Mail.ru Group на базе «ВКонтакте».