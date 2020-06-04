«ВКонтакте» представила «Клипы» — сервис коротких вертикальных видео наподобие TikTok с AR-эффектами и управлением жестами. Об этом «Афише Daily» рассказали представители соцсети.

«Клипы» будут формироваться на основе алгоритмов в бесконечную ленту роликов длиной до минуты. Их можно будет лайкнуть, прокомментировать, отправить сообщением друзьям, добавить в закладки, разместить на стене или в сообществе.

По задумке компании, сервис позволит любому пользователю «без специальных навыков и дорогостоящей техники» создавать контент «на уровне, близком к профессиональному». Начать запись видео или включить эффект можно будет специальными жестами — ✌️ 👌 ✋ 👍 👎 ✊ ☝️ 👈 🤙 ❤️.