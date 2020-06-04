перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Гринпис оценил ущерб от аварии в Норильске в 6 млрд рублей 12:37
Ice universe/Twitter Телефоны на Android массово выходят из строя. Всему виной картинка с озером и закатом
Телефоны на Android массово выходят из строя. Всему виной картинка с озером и закатом 12:21
Американец Джордж Флойд, погибший после задержания, был заражен коронавирусом 11:54
Иван Дорн записал саундтрек для нового сериала «Чики» 11:30
«ВКонтакте» представила «Клипы» — аналог TikTok, которым можно управлять жестами 10:54
В России за сутки выявлен 8831 случай коронавируса 10:45
kremlin.ru Сергей Собянин: данные москвичей из «Социального мониторинга» и системы пропусков будут уничтожены
Сергей Собянин: данные москвичей из «Социального мониторинга» и системы пропусков будут уничтожены 10:09
Смертность в Петербурге выросла в мае на треть 9:55
Российский завод выставили на продажу на «Авито» 9:40
Всем бывшим полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда, предъявили обвинения 8:53
Ник Кейв подарил фанату свои носки Gucci, чтобы спасти его бар от закрытия Вчера в 22:47
HBO/YouTube Борьба с расизмом и монстрами в тизере сериала «Страна Лавкрафта» от HBO
Борьба с расизмом и монстрами в тизере сериала «Страна Лавкрафта» от HBO Вчера в 22:02
Возврат налога самозанятым оформили как президентскую субсидию Вчера в 21:17
Каннский кинофестиваль объявил программу Вчера в 20:44
Минтруд оценил число безработных в России в 2,2 млн. Реальное число может быть в 4–5 раз выше Вчера в 20:35
Харви Вайнштейн угрожал разрушить карьеру сотрудника Ghibli за отказ урезать «Принцессу Мононоке» Вчера в 20:05
Женщину-трансгендера осудили за рисунки, вышел альбом Yanix и другие новости дня Вчера в 19:56 Дайджест
Вышел новый альбом Run the Jewels «RTJ4» Вчера в 19:34
Instagram/_stak5_ «Мой папа изменил мир»: дочь погибшего Джорджа Флойда попала на видео звезды NBA
«Мой папа изменил мир»: дочь погибшего Джорджа Флойда попала на видео звезды NBA Вчера в 18:21
Двухдневный марафон «Эфир из Дома: Save the Scene» покажут на «Афише» Вчера в 17:54
Отключить рекламу

«ВКонтакте» представила «Клипы» — аналог TikTok, которым можно управлять жестами

Семён Гудошников
Сегодня в 10:54

«ВКонтакте» представила «Клипы» — сервис коротких вертикальных видео наподобие TikTok с AR-эффектами и управлением жестами. Об этом «Афише Daily» рассказали представители соцсети.

«Клипы» будут формироваться на основе алгоритмов в бесконечную ленту роликов длиной до минуты. Их можно будет лайкнуть, прокомментировать, отправить сообщением друзьям, добавить в закладки, разместить на стене или в сообществе.

По задумке компании, сервис позволит любому пользователю «без специальных навыков и дорогостоящей техники» создавать контент «на уровне, близком к профессиональному». Начать запись видео или включить эффект можно будет специальными жестами — ✌️ 👌 ✋ 👍 👎 ✊ ☝️ 👈 🤙 ❤️.

© Пресс-материалы

Первыми короткие ролики увидят друзья и подписчики. Затем в силу вступает рекомендательная система, которая будет предлагать видео на основе интересов пользователя, предпочитаемых форм контента и взаимодействий в соцсети.

В ближайшие дни «Клипы» станут доступны всем пользователям в четвертой вкладке актуальной версии мобильного приложения «ВКонтакте». На запуске там можно будет найти ролики от Павла Воли, Екатерины Варнавы, Евгения Кулика, Ильи Соболева, Филиппа Киркорова и других приглашенных авторов.

О планах «ВКонтакте» запустить в своем приложении конкурента TiTok стало известно 3 марта. Сообщалось, что сервис появится рядом с «Историями» и станет частью «суперприложения», которое развивает Mail.ru Group на базе «ВКонтакте».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
поп
«O-Zine Pride Festival»: Ройшн Мерфи (онлайн-трансляция)
Безупречный диско-маньеризм для настоящих ценителей
классика
Моцарт. Реквием (онлайн-трансляция)
Концерт в память жертв COVID-19
творческий вечер
Киновечера в «Доме с маяком» (онлайн-трансляция)
Разговоры о кино с Нигиной Сайфуллаевой и Алексеем Аграновичем
рок
Фиби Бриджерс (онлайн-трансляция)
Мягкий и пронзительный фолк-рок от запоминающейся артистки
рок
#Savethescene: «Деревянные киты», «Пасош», Lucidvox (онлайн-трансляция)
Интересные инди-проекты в поддержку знакового клуба
техно
«Outside. Arma 12 Year Anniversary Stream» (онлайн-трансляция)
Подмосковный рейв на дне рождения «Армы»

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Mail.ru Group
Люди
Екатерина Варнава
Евгений Кулик
Илья Соболев
Филипп Киркоров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить