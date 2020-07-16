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Instagram запустит аналог TikTok в августе. Приложение назовут Reels

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:22

Социальная сеть Instagram запустит редактор видео Reels уже в августе. Приложение станет доступно сразу в 50 странах, включая США, сообщает Techcrunch.

Редактор позволит создавать короткие 15-секундные видеоролики, в которых будет можно настраивать скорость воспроизведения. Кроме того, Reels позволит накладывать на видео музыку и заимствовать по примеру TikTok аудиодорожку из других видео. Также в приложении станут доступны различные эффекты.

Ранее Reels уже тестировали в нескольких странах: Индии, Бразилии, Франции и Германии. С помощью Reels Instagram надеется отвоевать аудиторию у набирающего популярность TikTok. Тем более что в некоторых странах, например, в Индии TikTok оказался под запретом.

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