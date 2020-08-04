Социальная сеть Snapchat начала тестировать новую функцию, позволяющую добавлять в видео музыку по аналогии с TikTok. Об этом сообщил Forbes.

Пока нововведение доступно только пользователям из Австралии и Новой Зеландии. Они могут добавлять музыку либо до начала съемки, либо после. Музыкальный каталог соцсети будет состоять из треков, принадлежащих Warner Music Group, Warner Chappell, Universal Music Publishing Group, NMPA, Merlin и другим издательствам.

Как отмечает TechCrunch, видео с музыкой можно будет пролистнуть вверх — в приложении появится обложка альбома, название песни и имя исполнителя. Трек можно будет прослушать целиком на Spotify, Apple Music или SoundCloud.

По информации TechCrunch, новая функция появится у всех пользователей на англоязычных рынках уже осенью 2020 года. Когда нововведение внедрят в России, неизвестно.

Ранее стало известно, что Instagram запустит аналог TikTok — приложение Reels — в августе. Оно станет доступно сразу в 50 странах. Ранее Reels уже тестировали в нескольких странах: Индии, Бразилии, Франции и Германии.