В России разрабатывают аналог TikTok для школьников. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

Кравцов заявил, что это будет «свой такой TikTok». «Там будет образовательный контент, развивающий, интересный. И там не будет негативной информации, потому что зачастую негативная информация, которая есть в интернете, достаточно плохо влияет», — добавил он.

При этом неназванный собеседник агентства уточнил, что речь не идет о создании клона TikTok. «Проект частично будет связан с возможностями социальных сетей в образовательном процессе», — сказал он.

Социальную сеть разрабатывают совместно с Mail.ru Group. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают платформу, аналогичную Zoom. В Министерстве просвещения заявляли, что она нужна для того, чтобы «исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем». В мае российскую платформу начали тестировать.