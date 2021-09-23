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Принцесса Диана опаздывает на встречу с королевой и боится покушения в трейлере фильма «Спенсер»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:04

В сети появился трейлер фильма «Спенсер», посвященного жизни принцессы Дианы. В нем главную роль исполняет Кристен Стюарт. Картина выйдет в кинотеатрах 5 ноября.

Байопик снял режиссер Пабло Ларраин. В ленте он отразил события нескольких дней, во время которых леди Ди отмечает Рождество во дворце Сандрингем и приходит к выводу, что ей необходимо покинуть состав королевской семьи.

В ролике показывается нетерпеливое ожидание принцессы в фамильном поместье — туда она прибывает за рулем собственной машины. Также видео передает напряженную атмосферу внутри семьи. «Мамочка, что тебя так расстроило?», — спрашивает в трейлере принц Уильям, сын Дианы.

Следом за этим в ролике можно увидеть кадры встречи леди Ди с Камиллой Паркер Боулз, а также ряд других ситуаций, в которых принцесса предстает несчастной, ранимой и потерянной. «Должно быть две тебя. Настоящая и та, которую фотографируют», — напоминает ей принц Чарлз.

«Для меня нет надежды. Не с ними», — резюмирует Диана в одной из сцен, вероятно, в разговоре со своей помощницей и подругой, роль которой исполняет Салли Хокинс («Форма воды»). «Борись с ними. Ты — твое собственное оружие», — говорит ей та.

«Они убьют меня?», — таким вопросом принцессы завершается ролик. Какие события привели к таким размышлениям, из трейлера не ясно. Сценарий картины написал Стивен Найт («Острые козырьки»).

Помимо Стюарт и Хокинс, в ленте снялись Джек Фартинг («Полдарк») в образе принца Чарлза, Тимоти Сполл («Король говорит!») и Шон Харрис («Борджиа»). Продюсерами проекта выступили Хуан де Диос Ларраин, Йонас Дорнбах, Джанин Яковски и Пол Уэбстер.

Музыку к фильму написал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд, ранее работавший над саундтреками к картинам Пола Томаса Андерсона.

«„Спенсер“ — это погружение в эмоциональное представление того, кем была Диана в поворотный момент своей жизни», — рассказывала о картине Стюарт, которую Ларраин отметил за природную способность быть таинственной, хрупкой и одновременно с тем сильной.

Принцесса Диана была замужем за принцем Чарлзом с 1981 по 1996 год. В 1997 году она трагически погибла в автомобильной катастрофе. Ее последним дням посвящен фильм «Принцесса Диана. Последний день в Париже», в нем главную роль исполнила ирландская актриса Женевьева О’Райлли. О жизни принцессы Уэльской также рассказывает картина «Диана: История любви», в нем роль Дианы исполнила Наоми Уоттс. Кроме того, на Netflix уже в октябре выйдет видеоверсия бродвейского спектакля «Диана: Мюзикл».

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