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Гитарист Radiohead напишет музыку к байопику принцессы Дианы с Кристен Стюарт

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:34

Гитарист британской рок-группы Radiohead Джонни Гринвуд напишет музыку к новому фильму о принцессе Диане «Спенсер», главную роль в котором исполняет Кристен Стюарт. Об этом сообщил NME.

Гринвуд ранее уже создавал саундтреки к кинопроектам, в первую очередь к фильмам Пола Томаса Андерсона. В 2018 году музыкант был номинирован на премию «Оскар» за музыку к картине «Призрачная нить».

Главную роль в байопике о леди Ди исполняет американская актриса Кристен Стюарт, известная больше всего по франшизе «Сумерки», драме «Зильс-Мария» и триллеру «Комната страха». Студия Neon опубликовала первый кадр со Стюарт в образе принцессы Уэльской.

Вместе со Стюарт в картине снимутся Тимоти Сполл («Уильям Тернер», «Король говорит!», «Гарри Поттер»), Салли Хокинс («Форма воды», «Приключения Паддингтона») и Шон Харрис («Борджиа»), сообщил Deadline.

Съемки фильма уже находятся в самом разгаре: сейчас режиссер Пабло Ларраин («Джеки», «Клуб», «Нет») работает в Германии. Затем ленту продолжат снимать в Великобритании по сценарию Стивена Найта («Острые козырьки», «Грязные прелести»). Премьера «Спенсер» намечена на осень 2021 года.

Картина будет посвящена одному уик-энду в начале 1990-х, когда принцесса Диана решила, что ее супружество с принцем Чарльзом не работает и ей необходимо расторгнуть этот брак.

«„Спенсер“ — это погружение в эмоциональное представление того, кем была Диана в поворотный момент своей жизни. Это физическое отстаивание совокупности ее сторон, которое начинается с ее девичьей фамилии — Спенсер. Это мучительное для Дианы усилие по возвращению к самой себе в попытке сохранить то, что означало для нее имя Спенсер», — сказала Стюарт.

Над байопиком работают оператор Клэр Матон («Портрет девушки в огне», «Мой король»), двукратная лауреатка «Оскара» художник по костюмам Жаклин Дюрран («Маленькие женщины», «Анна Каренина»), визажист Вакана Йошихара («Убийство в Восточном экспрессе») и дизайнер Гай Диас («Начало», «Пассажиры»).

Принцесса Диана была замужем за принцем Чарльзом с 1981 по 1996 год. В 1997 году она трагически погибла в автомобильной катастрофе. Ее последним дням посвящен фильм «Диана: Последние дни принцессы», в нем главную роль исполнила ирландская актриса Женевьева ОʼРайлли. Кроме того, жизни принцессы Уэльской посвящен фильм «Диана: История любви», в нем роль Дианы исполнила американская актриса Наоми Уоттс.

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