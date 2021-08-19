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Фильм «Спенсер» выйдет в кинотеатрах в ноябре. В нем Кристен Стюарт играет принцессу Диану

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:30

Байопик о жизни принцессы Дианы под названием «Спенсер», главную роль в котором исполняет Кристен Стюарт («Сумерки», «Зильс-Мария»), выйдет в кинотеатрах 5 ноября. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картину снял режиссер Пабло Ларраин, известный по фильму «Джеки». Он рассказал о трех днях из жизни Дианы. Во время рождественских праздников принцесса объединяется с королевской семьей в поместье Сандрингем — и принимает решение разойтись с наследником британского престола.

В фильме, помимо Стюарт, снялись Тимоти Сполл («Король говорит!»), Салли Хокинс («Форма воды») и Шон Харрис («Борджиа»). Сценарий написал Стивен Найт («Острые козырьки»). Продюсерами проекта выступили Хуан де Диос Ларраин, Джонас Дорнбах, Джанин Джаковски и Пол Уэбстер.

Ранее создатели ленты показали Кристен Стюарт в образе леди Ди. Также СМИ сообщали, что музыку к фильму напишет гитарист Radiohead Джонни Гринвуд.

«„Спенсер“ — это погружение в эмоциональное представление того, кем была Диана в поворотный момент своей жизни. Это физическое отстаивание совокупности ее сторон, которое начинается с ее девичьей фамилии — Спенсер», — рассказывала о картине Стюарт.

Принцесса Диана была замужем за принцем Чарлзом с 1981 по 1996 год. В 1997 году она трагически погибла в автомобильной катастрофе. Ее последним дням посвящен фильм «Принцесса Диана. Последний день в Париже», в нем главную роль исполнила ирландская актриса Женевьева О’Райлли. Кроме того, жизни принцессы Уэльской посвящен фильм «Диана: История любви», в нем роль Дианы исполнила американская актриса Наоми Уоттс.

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