Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в новой картине режиссера Пабло Ларраина «Спенсер». Об этом пишет Deadline.

Картина будет посвящена одному уик-энду в начале 1990-х, когда принцесса Диана решила, что ее супружество с принцем Чарльзом не работает и ей необходимо расторгнуть этот брак.

По мнению Ларраина, Стюарт — подходящая актриса на роль Дианы, поскольку она может быть таинственной и хрупкой, но вместе с тем очень сильной. «Я думаю, она сделает что‑то удивительное и в то же время интригующее. Она это сила природы», — сказал режиссер.

Проект примет участие в виртуальном Каннском маркете, а само производство картины начнется, по предварительным данным, в начале 2021 года.

Продюсерами фильма выступят сам Ларраин, известный по работе над байопиком «Джеки», а также Хуан де Диос, Джонас Дорнбах, Джанин Джаковски и Пол Уэбстер. Сценарий напишет Стивен Найт.

«Когда мы все растем, во всяком случае, так было со мной в моем поколении, мы читаем и понимаем, что такое сказка. Обычно принц появляется и находит принцессу, приглашает ее стать его женой и со временем та становится королевой. Это сказка. Когда кто‑то решает не быть королевой и говорит: «Я лучше уйду и буду собой», это большое, большое решение, сказка наоборот», — рассказывает Ларраин.

Принцесса Диана была замужем за принцем Чарльзом с 1981 по 1996 год. В 1997 году она трагически погибла в автомобильной катастрофе. Ее последним дням посвящен фильм «Диана: Последние дни принцессы», в нем главную роль исполнила ирландская актриса Женевьева О’Райлли. Кроме того, жизни принцессы Уэльской посвящен фильм «Диана: История любви», в нем роль Дианы исполнила американская актриса Наоми Уоттс.

Подробнее о новой претендентке на роль принцессы Кристен Стюарт можно прочитать в материале «Афиши Daily».