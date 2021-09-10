Netflix показал трейлер бродвейского спектакля «Диана: Мюзикл». Он посвящен принцессе Уэльской

Мюзикл впервые представили в 2020 году в театре Лонгакр, однако вскоре представления пришлось прекратить из‑за пандемии коронавируса и локдауна. Тогда спектакль решили выпустить в сети.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер видеоверсии бродвейского спектакля «Диана: Мюзикл», посвященного жизни принцессы Уэльской. Запись постановки можно будет посмотреть на платформе с 1 октября.

Артисты сыграли постановку без зрителей, зато в присутствии кинооператоров. Теперь шоу сможет увидеть гораздо более широкая аудитория. К офлайн-показам в театре мюзикл также вернется в ноябре 2021 года.

В видеоверсии спектакля сыграли Жанна де Ваал, Рой Хартрампф, Эрин Дэйви и Джуди Кайе. Они исполнили роли принцессы Дианы, принца Чарльза, Камиллы Паркер Боулз и королевы Елизаветы II соответственно.

Мюзикл был поставлен на музыку Дэвида Брайана, клавишника Bon Jovi и автора партитуры к спектаклю «Мемфис». Он же написал слова песен из постановки вместе с Джо ДиПьетро — тот также работал над «Мемфисом». Хореографом выступила Келли Девайн.

На Венецианском кинофестивале недавно прошла премьера художественного фильма «Спенсер». Он также посвящен принцессе Диане. Фильм снял Пабло Ларраин, он пригласил на главную роль Кристен Стюарт. «Афиша Daily» рассказывала о впечатлениях от картины.