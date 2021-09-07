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Суд продлил арест Юрию Хованскому еще на месяц

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:22

Куйбышевский районный суд Петербурга продлил арест Юрию Хованскому по делу об оправдании терроризма еще на месяц. Блогер пробудет в СИЗО как минимум до 8 октября, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Медиазона» пишет, что журналистов не пустили в зал заседаний, а потом выгнали из здания суда под угрозой статьи о неисполнение распоряжения судьи или пристава. Недопуск объяснили антиковидными ограничениями.

Накануне девушка Хованского Мария Нелюбова объявила о пропаже 600 тыс. рублей после обыска квартиры блогера. Силовики просили Хованского, чтобы девушка забрала жалобы на них, и интересовались, давно ли девушка «сидит на наркотиках».

Юрий Хованский проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма из‑за песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост», которую он исполнял на стриме ютьюбера Андрея Нифедова. Блогер заявил, что никогда не пел эту песню публично. В июле 2020 года два ее фрагмента были опубликованы на ютьюб-канале с семью подписчиками.

Хованского задержали в его собственной квартире 9 июня. Изначально суд арестовал блогера на два месяца, но позже продлил арест до 8 сентября. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.

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