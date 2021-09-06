Девушка арестованного Юрия Хованского обвинила силовиков в краже 600 тыс. рублей во время обыска

Девушка арестованного за оправдание терроризма блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова обнаружила пропажу 600 тыс. рублей после обыска квартиры в Петербурге. Об этом она рассказала «Медиазоне».
В квартиру блогера Нелюбова попала спустя несколько часов после начала обыска. Зайдя внутрь, она увидела пустую коробку на полу и спросила оперативников про деньги. Они уверяли, что деньги не изымались и все фиксировалось в описи. Протокол девушка изданию не предоставила.
Тогда Нелюбова подала жалобы в несколько инстанций, а через пару недель она получила письмо от Хованского. В нем блогер рассказывал, что к нему пришли полицейские и рассказали про случай с деньгами. У «Медиазоны» есть фрагмент текста письма.
Также оперативники спрашивали Хованского, давно ли Нелюбова «сидит на наркотиках». Этот вопрос девушка восприняла как намек на то, что ей могут их подбросить.
Нелюбова добавила, что блогер через адвоката передал, что ему «завуалированно угрожали проблемами в СИЗО, например, посадить в камеру к педофилам».
Юрий Хованский проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма из‑за песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост», которую он исполнял на стриме ютьюбера Андрея Нифедова. Блогер заявил, что никогда не пел эту песню публично. В июле 2020 года два ее фрагмента были опубликованы на ютьюб-канале с семью подписчиками.
Хованского задержали в его собственной квартире 9 июня. Изначально суд арестовал блогера на два месяца, но позже продлил арест до 8 сентября. Ему может грозить до 7 лет лишения свободы или штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.