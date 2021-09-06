Девушка арестованного Юрия Хованского обвинила силовиков в краже 600 тыс. рублей во время обыска

Девушка арестованного за оправдание терроризма блогера Юрия Хованского Мария Нелюбова обнаружила пропажу 600 тыс. рублей после обыска квартиры в Петербурге. Об этом она рассказала «Медиазоне».

В квартиру блогера Нелюбова попала спустя несколько часов после начала обыска. Зайдя внутрь, она увидела пустую коробку на полу и спросила оперативников про деньги. Они уверяли, что деньги не изымались и все фиксировалось в описи. Протокол девушка изданию не предоставила.

Тогда Нелюбова подала жалобы в несколько инстанций, а через пару недель она получила письмо от Хованского. В нем блогер рассказывал, что к нему пришли полицейские и рассказали про случай с деньгами. У «Медиазоны» есть фрагмент текста письма.