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Тилль Линдеманн запел по-русски. Он исполнил песню «Любимый город»

Константин Зорниченко
Сегодня в 15:03

Фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн записал кавер на русскоязычную песню «Любимый город». Его можно послушать на всех популярных стриминговых сервисах.

Оригинальная версия композиции в исполнении актера Марка Бернеса прозвучала в фильме «Истребители» 1939 года. Музыку написал Никита Богословский, и текст — Евгений Долматовский.

Линдеманн записал кавер в Берлине на студии Vertigo, принадлежащей компании Universal Music.

Последний тур вокалиста Rammstein проходил в России, где он откатывал сольную программу. После возвращения в Берлин ему пришлось обратиться к врачу из‑за высокой температуры. У него диагностировали воспаление легких, и тест на коронавирус оказался положительным.

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