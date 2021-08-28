Тиллю Линдеманну выписали предписание по поводу антиковидных мер. Его продюсеру грозит депортация

В Россию Линдеманн приехал, чтобы дать концерт в поддержку партии «Родина» и выступить на фестивале «Спасская башня». По словам очевидцев, несколько силовиков в штатском пришли в номер к артисту, чтобы «побеседовать». О чем был их разговор, неизвестно.

К фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеманну пришли силовики. Об этом телеграм-каналу «Осторожно, новости!» рассказали постояльцы комплекса отдыха «Завидово» в Тверской области, где остановился артист.

По информации Baza, визит правоохранителей случился ночью. В ходе следственных действий задержали одного из представителей Rammstein — он якобы вступил в конфликт с силовиками.

4 и 5 сентября Линдеманн должен выступить на Красной площади. Он станет хедлайнером военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».