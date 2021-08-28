Тиллю Линдеманну выписали предписание по поводу антиковидных мер. Его продюсеру грозит депортация

Тиллю Линдеманну выдали предписание о недопущении нарушения мер по борьбе с коронавирусом, передает «Интерфакс». Артист приехал выступить на фестивале, организованном кандидатом в местный парламент от партии «Родина» Максимом Лариным, несмотря на ограничения в Тверской области.
На продюсера солиста Rammstein Анара Рейбанда составили протокол о нарушении миграционного режима и отправили дело в городской суд Конаково, сообщил «Интерфакс». По словам собеседника, на паспортном контроле Рейбанд «заявил целью поездки туризм, хотя фактически занимался организацией концертной деятельности». Если суд признает вину продюсера, то сначала его переведут в центр временного содержания мигрантов, а затем — депортируют.
К фронтмену группы Rammstein Тиллю Линдеманну пришли силовики. Об этом телеграм-каналу «Осторожно, новости!» рассказали постояльцы комплекса отдыха «Завидово» в Тверской области, где остановился артист.
В Россию Линдеманн приехал, чтобы дать концерт в поддержку партии «Родина» и выступить на фестивале «Спасская башня». По словам очевидцев, несколько силовиков в штатском пришли в номер к артисту, чтобы «побеседовать». О чем был их разговор, неизвестно.
По информации Baza, визит правоохранителей случился ночью. В ходе следственных действий задержали одного из представителей Rammstein — он якобы вступил в конфликт с силовиками.
4 и 5 сентября Линдеманн должен выступить на Красной площади. Он станет хедлайнером военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».