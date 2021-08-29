Силовики сорвали репетицию Тилля Линдеманна в Твери. Его выступление, вероятнее всего, не состоится

Организатор фестиваля «Макларин» в Твери Максим Ларин заявил, что полиция не дала провести репетицию солисту Rammstein Тиллю Линдеманну. Все подъезды к площадке заблокировали, а «вертолетов у нас нет», написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Ларин добавил «Дождю»*, что Линдеманн на «Макларине», скорее всего, не выступит, а формат фестиваля претерпит изменения. Площадку на территории завода «Афанасий» закроют, вместо нее вокруг холдинга установят шатры и проведут детские мероприятия. Также откроют вторую сцену для тверских музыкантов.

Ларин подчеркивает, что фестиваль — не агитация за партию «Родина», от которой в Госдуму выдвигается его сын. По его словам, праздник приурочен к юбилею «Афанасия» и дню рождения бизнесмена, который по паспорту был 23 июля. Дату пришлось перенести, потому что «Би-2» не смогли выступить в тот день и назначили концерт на 29 августа.

Ларин ответил на вопрос, почему на сайте фестиваля были слоганы «Макларин за Родину!»: «Это патриотический фестиваль <…> Нет никакой политики, мы не продвигаем партию „Родина“, нет никакой символики».

«Макларин» должен был пройти 29 августа, но за день до него в номер к Линдеманну пришли полицейские. Артисту выдали предписание о недопущении нарушения мер по борьбе с коронавирусом. Его продюсеру Анару Рейбанду пригрозили депортацией за нарушение миграционного режима.

* «Дождь» признан Минюстом СМИ-иноагентом.