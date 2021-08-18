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Тилль Линдеманн выступит на Красной площади. Он станет хедлайнером фестиваля «Спасская башня»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:50

Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн дважды выступит на Красной площади — 4 и 5 сентября. Он станет хедлайнером военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», сообщается на сайте мероприятия.

На «Спасской башне» выступают военные оркестры разных стран мира, в этот раз — России, Катара, Мексики, Австрии, Белоруссии и Греции. В пресс-службе не ответили на вопрос «Российской газеты», будет Линдеманн петь или дирижировать. Там также не сказали, чья была идея пригласить фронтмена Rammstein, и попросили дождаться пресс-конференции.

«Спасскую башню» проводят Минобороны и правительство Москвы.

Линдеманн поет по-русски. В апреле он записал кавер на русскоязычную песню «Любимый город», который стал заглавной песней для фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

В июне музыкант выпустил короткометражку «Я ненавижу детей» с Александром Реввой. А незадолго до этого выложил клип на песню «Ich hasse Kinder» («Ненавижу детей»), снятый в той же советской стилистике.

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