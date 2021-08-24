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Талибы сформируют совет по управлению Афганистаном. От должности президента или эмира они откажутся

Семён Гудошников
Сегодня в 10:04

«Талибан»* сформирует для управления Афганистаном совет из 12 человек и предложит некоторые министерские посты членам бывшего правительства, поддерживаемого США. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники, близкие к руководству экстремистского движения.

По их данным, тремя самыми влиятельными людьми в совете станут один из основателей «Талибана» и лидер его политического крыла Абдул Гани Барадар, глава военной комиссии талибов и сын основателя движения муллы Омара Мухаммед Якуб, а также член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль Аль-Рахман Хаккани.

Такая стратегия управления позволит талибам отказаться от должности единоличного лидера, вроде президента или даже эмира, за которую боролись предыдущие лидеры движения. Однако, как отмечает Politico, она открывает возможности для фракционной борьбы.

По словам собеседников издания, руководство «Талибана» хочет выглядеть максимально инклюзивным. Его представители уже начали неофициальные переговоры с координационным советом, созданным бывшим президентом страны Хамидом Карзаем.

Источник, близкий к Барадару и Якубу, сказал, что они хотели бы включить в правящий совет и Ахмада Масуда, который возглавил войска сопротивления талибам в Панджшере. Politico, тем не менее, называет подобное предложение маловероятным.

«Талибану» удалось захватить почти всю территорию Афганистана за считанные месяцы. Боевики пошли в наступление в апреле, после начала вывода войск США и НАТО. Последним оплотом сопротивления талибам стала провинция Панджшер, куда направилась часть войск, верных правительству.

Туда же прибыл вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя законным лидером страны после того, как афганский президент сложил с себя полномочия и улетел за границу. Возглавил сопротивление Ахмад Масуд, сына Ахмада Шаха Масуда, который не позволил получить полный контроль над Панджшерским ущельем советским войскам в 1980-е годы.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.

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