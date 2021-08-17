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Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой страны и призвал жителей к сопротивлению

Виктория Шанина
Сегодня в 18:21

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временно исполняющим обязанности президента в стране. Он обратился к лидерам других государств, чтобы заручиться их поддержкой.

«Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится временным президентом. В настоящее время я нахожусь в своей стране и являюсь законным временным президентом», — написал Салех в своем твиттере.

Позже политик выступил с призывом присоединиться к сопротивлению «Талибану»*. По его словам, афганцы «должны доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы даже отдаленно не похожи на вьетконг», напоминая о повстанцах Национального фронта освобождения Южного Вьетнама.

«В отличие от США и НАТО мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончились. Присоединяйтесь к сопротивлению», — заявил вице-президент.

В апреле США и НАТО начали вывод войск с территории Афганистана, где находились около 20 лет. Практически сразу после этого радикальное движение «Талибан» пошло в наступление в нескольких районах страны.

Уже 15 августа талибы заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Столица страны пала без боя, президент страны Ашраф Гани подал в отставку и улетел в Таджикистан, объяснив свое отступление желанием не допустить кровопролития.

Многие страны, включая США, Великобританию, Германию, Чехию, Норвегию и Данию, эвакуируют из Афганистана своих дипломатов и закрывают посольства. Россия вывозить дипмиссию не планирует, по словам директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова, талибы гарантировали сотрудникам посольства безопасность.

* «Талибан» признан в России террористической организацией, его деятельность запрещена.

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