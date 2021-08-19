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Исследование: россияне ходят в рестораны с друзьями в 10 раз чаще, чем на свидания

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:13

Rambler & Co провел исследование того, как россияне посещают рестораны. Оно показало, что с начала пандемии более трети граждан стали реже посещать заведения, однако 45% людей не изменили своим привычкам.

3% опрошенных стали во время пандемии пользоваться услугами общепита чаще, а 16% полностью перешли на доставку. 38% россиян сейчас готовы тратить в ресторанах от 1500 до 2000 рублей зараз, еще 30% стараются платить от 500 до 1000 рублей за одного человека.

По 16% посетителей ресторанов могут потратить за вечер 2500–3000 рублей и сумму свыше 3500 рублей. При этом среди всех респондентов ежедневно вне дома едят 6%, а только по праздникам и особым случаям — 74%. Каждый пятый россиянин посещает рестораны или кафе раз в неделю.

Значительная часть участников опроса (45%) ходит в заведения, чтобы встретиться с друзьями, родными или коллегами. Для 22% важно сменить обстановку и отдохнуть, 21% хотят вкусно поесть, 7% ищут там новые гастрономические впечатления, по 4% — качественный алкоголь и место для свидания.

При выборе места почти половина людей (43%) обращает внимание на тип кухни, 16% важен вид заведения — ресторан, кафе, столовая или бар. Также на решение влияют локация (15%), рейтинг на карте или в приложениях (12%), личные вкусы (11%) и возможность брони столика (3%).

Любимый столик есть у 5% посетителей. Однако бронируют места россияне далеко не всегда: в популярном заведении об этом позаботятся только 13% россиян. Впрочем, в случае проведения праздника 62% граждан пользуются услугами бронирования.

43% опрошенных не подыскивают место для ужина заранее и находят его во время прогулки. 38% ориентируются на советы знакомых. 9% респондентов изучают карты и поисковики, 6% пользуются специальными приложениями вроде «Афиша–Рестораны», 4% читают обзоры в СМИ.

Редакция «Афиши Daily» недавно делилась своими любимыми местами в Москве. Кроме того, мы рассказывали, где поесть лисичек в Сочи, где выпить в «квартале писателей» в Петербурге и у каких заведений заказывать еду.

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