Мы составили максимально субъективный гид по Москве с самыми лучшими местами города по версии редакции: от парфюмерных магазинов и едален (есть даже трапезная!) до бильярдной и любимых видов на город. А еще больше интересных локаций столицы вы можете узнать из передачи «Маршруты Москвы» на RTVI.

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Николай Овчинников Шеф-редактор, амбассадор Петербурга в редакции

Лучшая станция метро — «Пражская» Она сделана чешскими архитекторами (взамен московские построили в Праге «Московскую», которую уже сто лет как переименовали) и выглядела не по-советски стильно что 30 лет назад, что сейчас.

Лучший парк — «Коломенское» Нет, не только потому, что там проходит Пикник «Афиши». Просто этот парк лишен джентрификационного флера десятых и просто по-своему мил и уютен. Сидишь себе у воды и не думаешь ни о чем.

Лучшее место — Ленинградский вокзал Оттуда можно уехать в Санкт-Петербург.

Екатерина Кокина Фоторедактор; хочет стать москвоведом, когда вырастет

Любимое место для прогулок на севере Москвы — Тимирязевская академия Тут все классно: и куча зелени, и учебные поля, и пруды, есть даже специальная территория для лошадок (!). На Лиственичной аллее можно увидеть корпуса постройки Бориса Иофана — он же построил, например, Дом на набережной и станцию «Бауманская». Еще на территории академии есть деревянный дом Вильямсов — директора академии Василия Вильямса, жившего здесь в начале XX века, гения-почвоведа. Добираться туда нужно однозначно на трамвае, например от «Дмитровской» или от «Войковской».

Лучший кусочек старой Москвы — Крутицкое подворье Оно очень компактное, но там классно. Здорово посмотреть на ту самую старую Москву, которую во всяких центрах уже и не увидишь. Она хорошо отреставрирована, с булыжником, маленькими домиками, изразцами на воротах и всем таким, от чего теплеет русское сердечко (это ирония).

Любимый вид на город и место для встречи закатов — Мухина гора Место с нежным названием Мухина гора — это верхний уровень набережной напротив Киевского вокзала. Это гилти-плежер, потому что открывается вид на ****** [дурацкий] «Европейский». Но вместе с тем — на Киевский вокзал, Сити, Белый дом, кучу мостов (в том числе на метромост и поезда), а главное — на реку. Там можно посидеть на лавочке и встретить закат (рекомендую) или посмотреть на ночные огни города. Еще там можно покачаться на качелях, любуясь рекой.

Лучшие беляши и блинчики — трапезная в старообрядческой Рогожской слободе Меню меняется в зависимости от того, что в тот или иной день можно есть. Если нет планов уйти оттуда с пакетом беляшей с горохом, картошкой и прочим — лучше не ходить. Решение об их покупке принимается обычно не головой.

А если не пробовали блинчик с рисом и маринованным помидором — считай не жили. Про морковный пирог вообще молчу. Внутри постоянно орет канарейка, ходят блаженные и просят деньги, но это воспринимается так, будто иначе и быть не может.



Семен Гудошников Шеф-редактор новостей, император инфоповодов

Лучший фо-бо — в «Депо» Ачивка от редакции — съесть килограмм фо-бо и выжить.

Лучшая едальня — «Прогресс» Демократичные цены, с любовью отреставрированные советские мозаики в интерьере. Минималистичность меню компенсируется несколькими точками, и в каждой — кухня отдельного региона. Ну и карточки, чтобы покупать пиво, прикольные.

Лучший бранч — в «Доме культур» Съешьте еще этих мягких скрэмблов с фетой да выпейте просекки.

Сад астрономов Из передачи на RTVI «Маршруты Москвы», как и из нашего материала, можно узнать о секретных нетуристических точках города. Так, например, редакция канала рекомендует посетить необычный Сад астрономов в парке Сокольники. А еще в одном из выпусков рассказывают о том, где взять самые вкусные пончики в городе . Последние четыре года в Москве происходит благоустройство городской среды в рамках программы «Мой район», причем, не только в центральных районах. В передаче «Маршруты Москвы» также охвачены не только очевидный ЦАО, но и, например, Сокольники, проспект Вернадского, Останкинский район и Измайлово. Посмотрите несколько программ на RTVI и дайте шанс неизведанным районам города вас удивить. Так, например, вместе с актрисой Еленой Захаровой вы узнаете, где гулять по Сокольникам – от эстрады ротонды через парк аттракционов, розарий и аллею арок с остановкой на выставке советских игрушек . С актрисой Юлией Мельниковой можно пройти виртуальный маршрут от театра «Сатирикон» через благоустроенные парки района Марьиной Рощи до Останкинской телебашни, пруда и уникального памятника архитектуры 18 века Останкинского дворца. Кроме того, любопытные передачи про район Измайлово — с актером Анатолием Руденко вы можете пройтись в частности по Измайловскому Кремлю, усадьбе и парку культуры и отдыха. И еще одна интересная прогулка — с актрисой Екатериной Шпицей по району Проспекта Вернадского — включает в себя парк Олимпийской Деревни и зиплайн старт на «Воробьевых горах».

Анна Махорина Редактор раздела «Красота», фэшн-мемолог

Лучшее место для релакса — Церковь Святого Мартина на Таганке Выглядит особенно величественно после реставрации в прошлом году. А еще у нее есть собственный огороженный дворик — в общем, посещение тянет на целую прогулку.

Лучшие тако — в Mañana на «Новокузнецкой» В Москве сейчас в целом все в порядке с мексиканской кухней (привет, Veladora и Taco Project), но в Mañana вообще приятно, начиная с интерьера и заканчивая «Маргаритой».

Лучший магазин одежды — Nuw.Store Магазин, подборка брендов и интерьер которого достойны какого‑нибудь берлинского концепт-стора. Предупреждение: могут кусаться цены, но зайти ради антропологического интереса точно стоит.

Лизавета Шатурова Шеф-редакторка раздела «Красота», королевишна духманцов

Лучшая веранда — «13°» на «Маяковской» На веранде бара «13°» можно приятно засесть с незамысловатой едой, но ее основное преимущество — соседство с собачьей площадкой. Если срочно нуждаетесь в доготерапии, вам сюда.

Лучший стритфуд — кюфта из Meat Point Идеальные котлетки из баранины с овощами и соусом в лаваше. Мой совет: берите сразу две и кусайте аккуратно.

Лучший парфюмерный магазин — Cosmotheca на Большой Дмитровке Один из самых красивых магазинов с широким ассортиментом небанальных духов. Здесь и любимый аромат Евы Грин (Santa Maria Novella Melograno), и парфюмерия, созданная в коллаборации с Тильдой Суинтон (Etat Libre D’Orange Tilda Swinton Like This).

Любовь Сафонова Редакторка раздела «Еда»; никак не может определиться, где же ей вкуснее есть

Лучший книжный магазин — «Ходасевич» Умеренно легендарный магазин Стаса Гайворонского, в котором новинки литературы по урбанистике соседствуют с детскими книжками на французском, гидами по черной магии и журналами «Метрополь» лохматого года выпуска.

Лучший удон — в «Марукамэ» на Пятницкой Первое заведение сети в Москве появилось именно на Пятницкой. Сытный, вкусный и очень простой удон, который невозможно есть не прихлюпывая. Еще и стоит в пределах 350 рублей. Если прохожу мимо, обязательно захожу вне зависимости от того, насколько голодная. Мой любимый — с курицей терияки.

Яна Циноева Продюсер спецпроектов, амбассадор бильярда и Юго-Западной

Лучший брискет — Smoke BBQ Мясной ресторан с каким‑то не особо привлекательным названием, но все, что я там ела, тает во рту. Брискет — его фирменное блюдо, подается с огурцами в бурбоне; хочу есть это каждый день! Любители рыбки тоже не будут обижены, если что.

Лучшая бильярдная и заодно лучший вегетарианский чебурек — ресторан «Тимур» При всем уважении к «Круглому шару» отдаю предпочтение «Тимуру» на Ленинском — немодной, максимально непафосной бильярдной, в которую я прихожу как к себе домой (она и в десяти минутах от моего дома). «Тимур» существует еще с девяностых, контингент: студенты из РУДН на пуле, как правило, а взрослые серьезные дядьки — на русском. Бонус — нежнейший шашлык и чебурек с сыром и помидором! Имейте в виду: мои друзья, которые живут в пределах Садового, приезжают на Ленинский ради этих чебуреков.

Ксения Морозова Редакторка рубрики «Города», месяц назад переехала из Петербурга, чтобы изучать Москву, но вместо этого сломала мизинец ноги

Идеальное место у дома — Симонов монастырь Вам понравится, если вы, как и я, любите часами разглядывать блестящую черепицу и витражи и прогуливаться меж могил с «Ять» в надписях.

Страшно даже подумать, какой прекрасной невероятной махиной он был, но даже три сохранившиеся башни 17 века — мощь и красота.



Лучшее место для встреч — Nude Люблю это небольшое кафе на Патриарших — здесь тихо, нет ни капли районного снобизма, меню крошечное, но вся еда отличная и за вменяемые деньги.