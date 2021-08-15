Мы составили максимально субъективный гид по Москве с самыми лучшими местами города по версии редакции: от парфюмерных магазинов и едален (есть даже трапезная!) до бильярдной и любимых видов на город. А еще больше интересных локаций столицы вы можете узнать из передачи «Маршруты Москвы» на RTVI.
Шеф-редактор, амбассадор Петербурга в редакции
Лучшая станция метро — «Пражская»
Она сделана чешскими архитекторами (взамен московские построили в Праге «Московскую», которую уже сто лет как переименовали) и выглядела не по-советски стильно что 30 лет назад, что сейчас.
Лучший парк — «Коломенское»
Нет, не только потому, что там проходит Пикник «Афиши». Просто этот парк лишен джентрификационного флера десятых и просто по-своему мил и уютен. Сидишь себе у воды и не думаешь ни о чем.
Лучшее место — Ленинградский вокзал
Оттуда можно уехать в Санкт-Петербург.
Фоторедактор; хочет стать москвоведом, когда вырастет
Любимое место для прогулок на севере Москвы — Тимирязевская академия
Тут все классно: и куча зелени, и учебные поля, и пруды, есть даже специальная территория для лошадок (!). На Лиственичной аллее можно увидеть корпуса постройки Бориса Иофана — он же построил, например, Дом на набережной и станцию «Бауманская». Еще на территории академии есть деревянный дом Вильямсов — директора академии Василия Вильямса, жившего здесь в начале XX века, гения-почвоведа. Добираться туда нужно однозначно на трамвае, например от «Дмитровской» или от «Войковской».
Лучший кусочек старой Москвы — Крутицкое подворье
Оно очень компактное, но там классно. Здорово посмотреть на ту самую старую Москву, которую во всяких центрах уже и не увидишь. Она хорошо отреставрирована, с булыжником, маленькими домиками, изразцами на воротах и всем таким, от чего теплеет русское сердечко (это ирония).
Любимый вид на город и место для встречи закатов — Мухина гора
Место с нежным названием Мухина гора — это верхний уровень набережной напротив Киевского вокзала. Это гилти-плежер, потому что открывается вид на ****** [дурацкий] «Европейский». Но вместе с тем — на Киевский вокзал, Сити, Белый дом, кучу мостов (в том числе на метромост и поезда), а главное — на реку. Там можно посидеть на лавочке и встретить закат (рекомендую) или посмотреть на ночные огни города. Еще там можно покачаться на качелях, любуясь рекой.
Лучшие беляши и блинчики — трапезная в старообрядческой Рогожской слободе
Меню меняется в зависимости от того, что в тот или иной день можно есть. Если нет планов уйти оттуда с пакетом беляшей с горохом, картошкой и прочим — лучше не ходить. Решение об их покупке принимается обычно не головой.
Шеф-редактор новостей, император инфоповодов
Лучший фо-бо — в «Депо»
Ачивка от редакции — съесть килограмм фо-бо и выжить.
Лучшая едальня — «Прогресс»
Демократичные цены, с любовью отреставрированные советские мозаики в интерьере. Минималистичность меню компенсируется несколькими точками, и в каждой — кухня отдельного региона. Ну и карточки, чтобы покупать пиво, прикольные.
Лучший бранч — в «Доме культур»
Съешьте еще этих мягких скрэмблов с фетой да выпейте просекки.
Сад астрономов
Из передачи на RTVI «Маршруты Москвы», как и из нашего материала, можно узнать о секретных нетуристических точках города. Так, например, редакция канала рекомендует посетить необычный Сад астрономов в парке Сокольники. А еще в одном из выпусков рассказывают о том, где взять самые вкусные пончики в городе.
Последние четыре года в Москве происходит благоустройство городской среды в рамках программы «Мой район», причем, не только в центральных районах. В передаче «Маршруты Москвы» также охвачены не только очевидный ЦАО, но и, например, Сокольники, проспект Вернадского, Останкинский район и Измайлово. Посмотрите несколько программ на RTVI и дайте шанс неизведанным районам города вас удивить.
Так, например, вместе с актрисой Еленой Захаровой вы узнаете, где гулять по Сокольникам – от эстрады ротонды через парк аттракционов, розарий и аллею арок с остановкой на выставке советских игрушек. С актрисой Юлией Мельниковой можно пройти виртуальный маршрут от театра «Сатирикон» через благоустроенные парки района Марьиной Рощи до Останкинской телебашни, пруда и уникального памятника архитектуры 18 века Останкинского дворца.
Кроме того, любопытные передачи про район Измайлово — с актером Анатолием Руденко вы можете пройтись в частности по Измайловскому Кремлю, усадьбе и парку культуры и отдыха. И еще одна интересная прогулка — с актрисой Екатериной Шпицей по району Проспекта Вернадского — включает в себя парк Олимпийской Деревни и зиплайн старт на «Воробьевых горах».
Редактор раздела «Красота», фэшн-мемолог
Лучшее место для релакса — Церковь Святого Мартина на Таганке
Выглядит особенно величественно после реставрации в прошлом году. А еще у нее есть собственный огороженный дворик — в общем, посещение тянет на целую прогулку.
Лучшие тако — в Mañana на «Новокузнецкой»
В Москве сейчас в целом все в порядке с мексиканской кухней (привет, Veladora и Taco Project), но в Mañana вообще приятно, начиная с интерьера и заканчивая «Маргаритой».
Лучший магазин одежды — Nuw.Store
Магазин, подборка брендов и интерьер которого достойны какого‑нибудь берлинского концепт-стора. Предупреждение: могут кусаться цены, но зайти ради антропологического интереса точно стоит.
Шеф-редакторка раздела «Красота», королевишна духманцов
Лучшая веранда — «13°» на «Маяковской»
На веранде бара «13°» можно приятно засесть с незамысловатой едой, но ее основное преимущество — соседство с собачьей площадкой. Если срочно нуждаетесь в доготерапии, вам сюда.
Лучший стритфуд — кюфта из Meat Point
Идеальные котлетки из баранины с овощами и соусом в лаваше. Мой совет: берите сразу две и кусайте аккуратно.
Лучший парфюмерный магазин — Cosmotheca на Большой Дмитровке
Один из самых красивых магазинов с широким ассортиментом небанальных духов. Здесь и любимый аромат Евы Грин (Santa Maria Novella Melograno), и парфюмерия, созданная в коллаборации с Тильдой Суинтон (Etat Libre D’Orange Tilda Swinton Like This).
Редакторка раздела «Еда»; никак не может определиться, где же ей вкуснее есть
Лучший книжный магазин — «Ходасевич»
Умеренно легендарный магазин Стаса Гайворонского, в котором новинки литературы по урбанистике соседствуют с детскими книжками на французском, гидами по черной магии и журналами «Метрополь» лохматого года выпуска.
Лучший удон — в «Марукамэ» на Пятницкой
Первое заведение сети в Москве появилось именно на Пятницкой. Сытный, вкусный и очень простой удон, который невозможно есть не прихлюпывая. Еще и стоит в пределах 350 рублей. Если прохожу мимо, обязательно захожу вне зависимости от того, насколько голодная. Мой любимый — с курицей терияки.
Продюсер спецпроектов, амбассадор бильярда и Юго-Западной
Лучший брискет — Smoke BBQ
Мясной ресторан с каким‑то не особо привлекательным названием, но все, что я там ела, тает во рту. Брискет — его фирменное блюдо, подается с огурцами в бурбоне; хочу есть это каждый день! Любители рыбки тоже не будут обижены, если что.
Лучшая бильярдная и заодно лучший вегетарианский чебурек — ресторан «Тимур»
При всем уважении к «Круглому шару» отдаю предпочтение «Тимуру» на Ленинском — немодной, максимально непафосной бильярдной, в которую я прихожу как к себе домой (она и в десяти минутах от моего дома). «Тимур» существует еще с девяностых, контингент: студенты из РУДН на пуле, как правило, а взрослые серьезные дядьки — на русском.
Бонус — нежнейший шашлык и чебурек с сыром и помидором! Имейте в виду: мои друзья, которые живут в пределах Садового, приезжают на Ленинский ради этих чебуреков.
Редакторка рубрики «Города», месяц назад переехала из Петербурга, чтобы изучать Москву, но вместо этого сломала мизинец ноги
Идеальное место у дома — Симонов монастырь
Вам понравится, если вы, как и я, любите часами разглядывать блестящую черепицу и витражи и прогуливаться меж могил с «Ять» в надписях.
Лучшее место для встреч — Nude
Люблю это небольшое кафе на Патриарших — здесь тихо, нет ни капли районного снобизма, меню крошечное, но вся еда отличная и за вменяемые деньги.
Лучший домашний суп — «Парос»
В Басманном районе есть близкие сердцу барокко и классицизм, целых три прекрасных сада и легендарное кафе, где суп точь-в-точь как у моей бабушки.