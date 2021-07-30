Улица Рубинштейна — это уже не модно. По Некрасова, Чехова, Маяковского, Жуковского идеально гулять в питерском стиле, переходя из бара в рюмочную, а из рюмочной — в пиццерию. Рассказываем, где пить и что есть в главном барном квартале Петербурга, — и прикладываем карту, чтобы можно было найти, где ближайшее питейное заведение.

Stereo

Неаполитанская пицца с тонким тестом и пятнистым бортом. Выпекают ее мгновенно в печи, разогретой до 485 градусов. Стоит в районе 500–600 рублей. Начинка щедрая, что сыр, что мортаделлу выкладывают толстым слоем. Кроме пиццы в печи пекут бриоши: под завтраки с мягкой булкой отведена целая страница меню.

Imbibe

Строгий и атмосферный бар с колоссальной коллекцией виски. Но за чем действительно стоит зайти, так это за шотом Borsch с пушистым муссом из сметаны с хреном (500 р. за два). Закусывать его положено ржаным хлебцем, получается полное погружение в домашний борщ с бородинским хлебом. Шот легендарный — больше такого никто не делает.

Brick

Бар, где знаменитые дворы Петербурга переложили на коктейли и в рубли: «Третий кластер» или «Дворик космонавтов» обойдется в 410 рублей, а вот «Двор консульства Монако» уже в 470. В остальном все понятно: классические коктейли, горькие аперитивы, «Б-52» и несколько десятков сортов крепкого алкоголя. С кухней тут тоже не мудрят, но меню внушительное: от бастурмы (330 р.) до «Цезаря» с курицей (410 р.).

Адрес Жуковского, 7–9 Время работы 14.00–1.00 Средний чек 1000 р. Телефон +7 964 322 48 49 Instagram @brick_stp

Al Capone

Тот случай, когда и коктейли красивые, и часть выручки перечисляют на благотворительность, — в «Ночлежку». Clover Club 88 украшен цветами (450 р.), Tiki Tok — в гавайском стакане (550 р.), а Daride (450 р.) такого нежного розового цвета, что немножко жалко его пить. Еда европейско-итальянская: паста, пицца, клаб-сэндвич — ничего удивительного, но ради благотворительности грех не съесть.

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2 Taco & Co

Миллион видов «Маргарит», хип-хоп и экстра-френдли-ценники. И тако, конечно, — два любых за 350 рублей. А еще кесадильи, энчилада, начос, текила и мескаль — короче, Мексика. Идеальный бар для погоды, когда питерский гранит прогревается до невыносимых температур, — или, наоборот, для пронзительного северного ветра.

Holy Ribs

Крайне мясное заведение. Главные герои — ребра: перечные, копченые, с карри и далее по списку. Маленькая порция — 399 рублей, средняя — 666 рублей, большая — 909 рублей. Запивать рекомендуют пивом (а чем еще?) — за бокал разливного просят около 300 рублей. Есть крохотный раздел с портвейнами для разгона пищеварения.

Dead Poets

Предполагается, что Петербург — город поэтов, в том числе — мертвых. Надеемся, вы еще не входите в эту категорию! Идти нужно за атмосферой погружения в культуру. Среди коктейлей встречаются великие: «Гоголь», «Дюма», «Конан Дойл». Пить их можно до утра, по пятницам и субботам бар работает до 8 утра (!). Must eat здесь — паштеты: под них выделен отдельный раздел меню. Подают сетами по три паштета вместе с багетом, соленьями и дижонской горчицей.

«Пробка»

Гриль-бар с жареным камамбером и бургерами, названными в честь Элиса Купера (с куриным филе, 440 р.) и The Beatles (с беконом, 480 р.). Из списка выбивается только «Спутник V» (490 р.) с жидким сыром внутри котлеты. Благодаря фону из футбольных трансляций и демократичным ценам идеален для шумных компаний, готовых много съесть.

Адрес Жуковского, 21 Время работы вс-чт 12.00–00.00, пт-сб 12.00–3.00 Средний чек 1000–1500 р. Телефон +7 931 712 52 12 Instagram @probkabarrspb

Slurp Ramen Bar

Образцовая раменная с инструкцией по поеданию на столах. Хлюпать настоятельно советуется. Подают рамен в тарелке-тазике. Первая же «вечная» сторис в инстаграме проекта — таблица калорийности, чтобы сразу понимать, что ждет внутри. Цены — что ни на есть питерские: до 360 рублей за любой рамен, кроме XXL, 510 рублей. Можно взять половинку за две сотки — но это совсем детская порция.

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Brixton

Приятный бар в скандинавском стиле. По будням с 12.00 до 16.00 есть бизнес-ланчи по 450 рублей. В понедельник — оливье, харчо и картофельное пюре с куриной отбивной, а по пятницам — овощной салат, гороховый суп и жульен с запеченным картофелем. На все остальные случае жизни еда тоже есть: брускетты с авокадо или ростбифом (280–420 р.), уха с икрой лосося (570 р.), 9 видов пасты (до 670 р.). В основной барной карте классика с небольшими украшательствами, но стоит просить у бармена что‑то особенное.

Lodka Seafood Oyster Bar

Иногда бывает, что хочется попасть в место с невероятным количеством моллюсков, — это здесь. Есть и российские устрицы (150–350 р. в зависимости от размера), и вездесущий камчатский краб (690 р. за 100 грамм), и красивые редкости вроде спизулы (300 р. за 100 грамм) или гуидака (700 р. за 100 грамм). Бокал вина к этому великолепию обойдется в 370–1250 рублей.

Lebowski Bar

Бар в стиле Чувака — даже подставки для бокалов тут в виде миниатюрных ковров. Естественно, основной напиток в меню — «Белый русский» в бесконечном количестве вариаций. Фаворит редакции — карамельный. В базовом варианте довольно плотный и сладкий, и его интересно пробовать, а не пить; так что после первых глотков рекомендуем попросить дополнительную порцию сливок в коктейль. Еду придумывает один из барменов, и куриный паштет (250 р.) у него получился максимально достойный.

Yoki

Суши и другая азиатская еда, включая поке (410–440 р.), тонкоцу-рамен (350 р.) и воки (340 р. за вок с овощами и грейпфрутовым соком, 440 р. за удон с креветками, кальмаром и соусом из снежного краба). Все коктейли тоже с азиатскими нотками — за них отвечает имбирь и экзотические фрукты.

Fillin' Good

Гастропаб с пивом и футбольными трансляциями. На момент написания статьи на кране 22 вида пива, бокал обойдется рублей в 300. Актуальный список всегда есть по ссылке в инстаграме бара. Летом можно попасть на бранчи — в последний раз он был в итальянском стиле.

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The Red Corner

Один из самых известных и любимых публикой баров на Жуковского. Периодически закрывается на частные вечеринки, так что, если идете прицельно сюда, сверьтесь с инстаграмом. Меню нарядное, например, есть брускетта с сомом (380 р.), утка с кремом из белых грибов (450 р.) и тирамису (300 р.). Из алкоголя привозят кайфовые редкие штуки вроде бананового ламбика, розового сидра и легких грюнеров.

«Тихоходка»

В «Тихоходке» меню делят на сеты по стихиям. В «Земле» — «Гирин» (джин на вишневом листе, тоник, черемуховая вода, 450 р.), «Корсика» (водка на кардамоне, сухой вермут на изюме, сюз, 500 р.) и паштет с белым поджаристым хлебом и маслом (300 р.), а в «Космосе» — «Фотон-М3» (сухой джин с томатным соком под сухим вином на свекле, 500 р.), сет «Пояс» (виски на сушеной вишне, вермут, апельсиновый мартини, сок мандарина, 600 р.) и «Орбитальный манго» (300 р.). Есть собственные настойки по 300 рублей и глинтвейн на белом вине.

Адрес Некрасова, 9/17 Время работы вс-чт 14.00–3.00, пт-сб 14.00–5.00 Средний чек 800–1500 р. Телефон +7 931 982 22 50 Instagram @redcorner.spb

Letter D

Бар и номера — практически древнерусский трактир, только чинно и прилично. В целом можно никуда и не уходить. Наливают джин-тоник с крана и квас в окрошку. Есть завтраки и пара десятков дистиллятов за скромные 250–300 рублей за стопку.

«Полторы комнаты»

Один из первых баров в Питере, где к алкоголю стали подавать еду из разряда высокой кухни. С недавнего времени в «Полуторах комнатах» есть еще и отдельная комната для chef-table и на ужин приходится записываться за пару недель (билет — около 3000 р.). Если не получится спланировать такое заранее, просто возьмите мусс из цветной капусты и кайфуйте: оказывается, цветная капуста может быть десертом и идеально сочетается с карамелизированным арахисом и свежими ягодами.

«Заря»

Невероятно недорогая рюмочная с хипстерским вайбом, лофт-атмосферой и — настольным футболом. Это комбо. Лучше всего приходить на террасу: на улице Маяковского не много машин, растут деревья и все условия для того, чтобы греться на солнышке с бокалом сидра.

Адрес Маяковского, 40 Время работы вс-чт 15.00–1.00, пт-сб 15.00–3.00 Средний чек 500–800 р. Телефон +7 962 709 19 98 Instagram @zarya.bar

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«Усы на пене»

Пивной магазин для тех, кто категорически не желает сидеть в помещении вместо того, чтобы прятать бутылку в пакете или распивать дома. Но вообще, можно выпить пива и внутри — это еще и бар. На стене зачем‑то грудастые женщины из японских мультиков, но ради большого выбора пива, наверное, можно и потерпеть.

Адрес Маяковского, 34 Время работы вс-чт 8.00–00.00, пт-сб 8.00–1.00 Средний чек 600 р. Телефон + 7 921 351 77 97 Instagram @usy_na_pene

«Киоск»

Русский (и не только) крафт под предводительством питерской пивоварни «Бакунин». Хороший выбор для расширения познаний в редком пиве.

«Маяк»

Сохранившееся со времен СССР кафе с шарфами болельщиков, интимным светом и строгими сотрудницами. Цены, как и ассортимент, удивительные: 40 рублей за гранатовый сок, 75 рублей за греческий салат, 140 рублей за мясную окрошку. Пива обычно один-два вида — и хорошо, если найдется и темное, и светлое. Абсолютный хит — печеная форель. Насытившись ностальгией, можно переходить в Brimborium для восстановления моральных сил.

Brimborium

Нарядный бар, в котором почти все гости — твои друзья, друзья друзей и так далее. Славится своими настойками: их делают не только на фруктах и ягодах, но и на грибах, пажитнике, девясиле и гречке. Коктейльный хит заведения — «Нежный Валера», малиновый лонг с разноцветной посыпкой. Из еды берите вегетарианскую лазанью и сырные палочки.

«Залив»

Модная рюмочная в лучшем виде: неон, пластинки, настойки, красивая молодежь вокруг. Цены смешные: сидр — 250–300 рублей, светлое пиво — 100 рублей за 250 мл. и 180 рублей за 0,5. Закуски классические и такие же недорогие — 30 рублей за малосольный огурец, 150 рублей за бутерброд с малосольной селедкой, 300 рублей за вареники с картошкой и грибами.

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Pizzeria da Vincenzo

Пиццерию открыл итальянец по имени Винчензо, зачем‑то променявший радости жизни в Италии на петербургскую реальность. Пицца потрясающая: тонкое тесто, много начинки, хороший сыр. С бельгийским пивом идет на ура. Правда, печь стоит прямо в зале, и жарко даже с открытой дверью. Если увидите, что один из двух уличных столиков пустует, — не теряйте времени!

Адрес Короленко, 3 Время работы 12.00–23.00 Средний чек 900 р. Телефон + 7 929 104 45 00 Instagram @pizzeria.da.vincenzo

Dogs

Хот-доги весом в 300 грамм и длиной сантиметров в 30. С куриными, говяжьими и свиными колбасками, с фетой, чеддером, омлетом; есть даже с фалафелем и паштетом из тунца. И, внимание: любую колбаску можно заменить на вегетарианскую. Правда, чтобы фокус удался, придется попросить убрать бекон — вегетарианская версия пока в России не слишком распространена.

«Турецкий»

Создатели «Турецкого» не могли найти приличный донер в Питере — пришлось делать свой. Получилось отлично, особенно с вег-версией дюрума: тут подобрали такой аналог растительного мяса, что без подсказки отличить сложно. Вопреки распространенному мнению, донер — в пите, а дюрум — в лаваше. Недавно тут запустили еще и завтраки.

Адрес Некрасова, 1/38 Время работы вс-чт 10.00–23.00, пт-сб 10.00–00.00 Средний чек 700 р. Телефон + 7 911 100 75 75 Instagram @tureckiy.bistro

«Хроники»

«Хроники» — место сборищ питерской интеллигенции: журналистов, писателей и художников. Внутри обычно тесно из‑за легендарности места, так что лучше всего взять сидра и выйти на улицу Некрасова. У входа все сидят на бордюрах и ступеньках, и тусовка чуть ли не веселее, чем внутри. Из серьезных напитков рекомендуем коктейли «Свободная Ингрия» и «Северный», закусывать их положено бутербродом с балтийской килькой.

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«Сидр и Нэнси»

Как видно из названия, это сидрерия. Пересказывать ассортимент бессмысленно: на кранах в среднем 10 видов сидра от грушевого до вишневого, а по бутылкам — не сосчитать. Притом, что это молодежный бар, меню вполне полноценное: есть и салат с обжаренным тунцом (420 р.), и бенедикт с копченой говядиной (420 р.), и даже десерт — трайфл со сливочным кремом, пюре маракуйи и ягодами, который подают в стеклянном стакане.

Redrum

Процитируем инстаграм-аккаунт бара: «Флагманское заведение петербургской пивоварни AF Brew». Коктейли затейлевые: шнапс с ягодами можжевельника, выдержанный на лепестках шиповника, коктейль на основе рома, выдержанного в пивной бочке, дымный мескаль — опять же, выдержанный в бочке из-под пива. На закуску — парочка смерребредов, и в этот вечер вы уже никуда не пойдете.

«Пирс 28»

Гавайский бар с неплохой едой и смешными сетами шотов. Выбор редакции — «Завтрак экзорциста» с вишневым бренди и ликером из какао в виде креста (600 р. за 4 шота). Хороши и горячие коктейли. Из еды точно стоит попробовать суп в тайском стиле с хрустящей жареной лапшой (350 р.) и оливки фри (350 р.).

Ossu

Лапшичная Ossu открылась меньше года назад, но уже стала крайне популярной — без брони не присесть, но так как столы не бронируют, остается только молиться. Еда — адаптированно-китайская: битые огурцы (170 р.), лапша с жареным кальмаром (350 р.) и с щечками с соусом из черных бобов (450 р.). В случае с лапшой можно попросить заменить продукт животного происхождения на растительное мясо — оно здесь не по-вегански вкусное.

Ôpetit Bistro

Французское бистро со сказочно красивыми десертами и ликерами, подобранными под каждый из них. Десерты лучше выбирать по виду — и «Нуазетт», и малиновая тарталетка одинаково сложны и интересны по вкусовому профилю. Идеальный ужин по нашей версии — рыбный суп (450 р.) и сет из лаймовой тарталетки с вербеной и вермутом (520 р.).

Адрес Некрасова, 14а Время работы вс-чт 9.00–23.00, пт-сб 9.00–1.00 Средний чек 1000 р. Телефон + 7 966 850 62 28 Instagram @o_petit