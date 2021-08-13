В августе начинается эпидемия лисичек, и многие шефы отводят под эти грибы целые разделы меню. Их готовят в компании с якутской щукой, добавляют в тартары и придумывают тысячи видов пасты. Чтобы было легче разобраться, что съесть, мы собрали подборку классных блюд с лисичками в трех городах.

Москва

Русские блюда с лисичками Ruski

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Шеф-повар ресторана Александр Волков-Медведев при разработке рецептов консультируется с историками русской кухни Павлом и Ольгой Сюткиными, и благодаря этому тандему в меню ресторана можно найти максимально аутентичные рецепты с многовековой историей. Премия «Самая эффектная подача лисичек» достается треске с березовым маслом и лисичками (870 р.). Треску готовят на березовых шпажках, подают с соусом из кваса и декорируют веточками березы с зелеными листочками — выглядит потрясающе. Рыба при этом пропитывается ароматом березы, а к грибам добавляют березовое масло. Вкус, любимый многими и знакомый с детства, — жареная картошечка с лисичками — в ресторанном прочтении дополняется воздушным сырным муссом из пармезана (570 р.). Если не любите картофель, заказывайте пасту с теми же грибами (730 р.). Завораживающий вид на город с высоты 85-го этажа башни «Око» в Москва-Сити прилагается.

Адрес 1-й Красногвардейский пр., 21, стр. 2, ММДЦ «Москва-Сити», башня «Око», комплекс «354», 85 этаж Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 (495) 777 71 11

Аньолотти из кролика с черными лисичками и черным трюфелем Pinch

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Шеф-повар Луиджи Маньи лично ходит в лес по грибы для спешел-позиций в Pinch. К сезону лисичек здесь придумали фермерскую куриную грудку с киноа, обжаренными листьями шпината и грибным соусом (850 р.), а с редкими необычными черными лисичками подают аньолотти из кролика с черным трюфелем (1090 р.). Еще из интересных сезонных блюд есть зеленый суп здесь готовят из крапивы и дикого щавеля, подают с диким черным рисом и древесным «куриным грибом», а в ближайшее время обещают такой и с маринованными лисичками.

Адрес Б.Палашевский пер., 2 Время работы пн-вс 8.30–0.00 Телефон +7 (495) 691 99 88

Паппарделле с сыром пекорино и лисичками и грибная похлебка «Сахалин»

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Head-шеф «Сахалина» Алексей Когай подготовил одно из самых разнообразных меню. Пробовать нужно салат с малосольными огурцами и вялеными томатами (1350 р.), похлебку с белыми грибами (1150 р.), ризотто со страчателлой и черным трюфелем (1200 р.), паппарделле с сыром пекорино (1050 р.), равиоли с черным трюфелем и пармезаном (1050 р.) — все блюда готовят с лисичками. Средний чек у ресторана немаленький, но бонусом здесь потрясающая веранда на крыше с живыми зелеными растениями и видами на центр города.

Адрес Смоленская, 8, гостиница Azimut Moscow Smolenskaya Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 647 64 79

Якутская щука и брокколи с лисичками Kano

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Открывшийся весной ресторан Kano соединяет традиции никкей и скандинавской кухонь. Шеф-повар Игорь Корнев (ранее — шеф «Белуги») удачно миксует азиатские суши с северными смёрребрёдами и предлагает их в виде смуши (320–390 р.), использует в приготовлении дичь и дикую северную рыбу. К сезону лисичек в меню появились яркий инстаграмный тартар из говядины с лисичками и соусом из петрушки (750 р.), слегка подкопченная якутская щука с грибным демиглясом (920 р.), говядина с лисичками, брокколини и муссом из печеного пастернака (1250 р.) и брокколини с лисичками (890 р.). Ресторан работает с 13.00 каждый день, и особенно волшебно здесь по вечерам, когда на серых стенах веранды ярко светится логотип ресторана.

Адрес Ярцевская, 31 Время работы пн-вс 13.00–0.00 Телефон +7 (499) 624 10 90

Тартар из говядины с лисичками и лепешка с муссом из пармезана Винные бары Brix и Easy Brix

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Сезонное предложение в винных барах Brix получилось очень уж симпатичным. К тому же тут одно из самых разнообразных меню. Сушеф Николай Бельский и бренд-шеф Дмитрий Ахметов подготовили семь блюд, каждое из которых идеально подойдет под бокал вашего любимого игристого, белого или красного — выбрать можно из более 100 позиций винной карты. При необходимости официанты помогут определиться и порекомендуют напиток к блюду. Баров два — Brix на Патриках и Easy Brix на Пятницкой, и меню немного различаются. На Пятницкой с лисичками подают нежный тартар из говядины на бриоши (680 р.), феттучини со сливочным соусом и беконом (700 р.), индийскую пшеничную лепешку роти с муссом из пармезана и трюфеля (600 р.) и ризотто с шафраном (750 р.). На Патриках тоже есть ризотто, а еще подают брускетту с козьим сыром и молодым горошком (700 р.) и говяжью вырезку с трюфельным соусом (980 р.). Помимо этого, в баре на Пятницкой есть небольшая веранда, по выходным и праздничным дням готовят поздние завтраки с 12.00 до 16.00.

Адрес М.Козихинский пер., 10, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 925 95 94

Адрес Пятницкая, 73 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 227 38 37

Сочи

Брускетта с лисичками и персиками Гастробар «Море»

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Сочи этим летом стал еще популярее, и, соответственно, ресторанов на побережье прибавилось. В мае бренд-шеф Александр Вяхерев, известный по работе в ресторанах White Rabbit Family (Red Fox, «Плакучая ива», «Сахалин», «Огонек» и др.), открыл гастробар «Море». Александр разнообразил средиземноморское меню блюдами с яркими краснодарскими лисичками: брускетта с рыжими грибами и персиком (420 р.) получилась с южным акцентом, а домашние феттучини готовят с добавлением чеснока, тимьяна, сливочного масла на курином бульоне, подают с каплей трюфельного масла, пармезаном и обжаренными лисичками (560 р.). К каждому блюду могут подобрать винный пейринг. А в сочетании с прекрасными видами на закат над морем, которые открываются с веранды, ужин обещает быть максимально романтичным.

Адрес Приморская, 3, стр. 1 Время работы пн-вс 9.00–0.00 Телефон +7 918 910 00 88

Чизкейк со сгущенкой с лисичками «Посейдон»

В сочинском ресторане «Посейдон» — одном из старейших и самых масштабных (в ресторане аж 3 этажа!) — в этом году произошли большие изменения: ресторан обновили внешне и пригласили нового шеф-повара — Дениса Заволокина. Денис предложил всего одно сезонное блюдо, зато очень необычное — чизкейк. Десерт готовят по классической технологии домашнего чизкейка «Нью-Йорк» на сырной основе, а вот в качестве соуса добавляют сгущенку, вываренную с добавлением краснополянских лисичек. При подаче к «лисьему» десерту предлагают конфеты из темного шоколада ручной работы.

Адрес Курортный проспект, 87, стр. 3 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (8622) 90 18 04

Санкт-Петербург

Пицца и паста с лисичками Camorra

В Camorra ежегодно вводят в меню блюда с лисичками — каждый раз новые. В этом году это паста паппарделле (550 р.) и пицца, в которой, кроме грибов, есть картофель и битые огурцы (600 р.). Паппарделле довольно острые, и это приглушает нежный вкус лисичек, зато остается их волокнистая структура — жевать интересно. Пасты много, как и соуса, да и грибов порядочно. Пицца поинтересней — на супертонком хрустящем тесте, а сочетание битых огурцов, картошки и лисичек взрывает мозг. Главное, что это вкусно. У Camorra в Питере два заведения. В кластере в Ковенском переулке — панк-интерьер с зелеными стенами и рисунками Кати Красной, изображающими бандитские татуировки, зато со вторым этажом. На Малом проспекте П.С., напротив, утонченная атмосфера, приглушенный свет и спокойная музыка. Меню одно — так что выбирайте, что ближе.

Адрес Ковенский пер., 14 Время работы пн-чт, вс 13.00–23.00, пт-сб 13.00–1.00 Телефон +7 (812) 905 75 27