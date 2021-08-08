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Маркетолог, придумавший рекламу с ЛГБТ-семьей для «Вкусвилла», уволился после скандала

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:18

Управляющий подразделением контента сети «Вкусвилл» Роман Поляков уволился после скандала вокруг рекламы с участием ЛГБТ-семьи. Об этом в интервью Русской службе «Би-би-си» рассказала глава семьи Юма.

По ее словам, Поляков ушел по собственному желанию. Кроме него, уточняет Юма, уволились еще несколько человек из отдела, «потому что им просто было противно».

Сама семья сейчас находится в Испании и намерена просить там убежища. «Мы постоянно говорили о том, что нам все равно придется уехать, но мы не будем просить убежище, потому что это безумно. Мы учили английский язык, чтобы найти на работу за границей. Мы собирались переехать спокойно», — сказала Юма.

Ее дочь Мила уточнила, что они уехали ради собственной безопасности, а не потому что «не любят Россию».

30 июня «Вкусвилл» опубликовал статью «Рецепты семейного счастья» с участием своих покупателей. Среди них оказалась семья девушек — «матриарха» Юмы, сестер Милы и Алины, а также невесты последней Ксюши. Девушки рассказали, что придерживаются этического веганства, сортируют мусор и сдают все на переработку.

После этого представителям «Вкусвилла» и героиням текста начали поступать угрозы расправой и оскорбления. Рекламу критиковали люди с гомофобными взглядами.

«Вкусвилл» удалил статью и принес извинения читателям за задетые чувства, а сам материал назвал ошибкой штата авторов. Однако после этого компанию снова раскритиковали.

Сама ЛГБТ-семья после скандала уехала из России из‑за угроз.

Редакторка квир-журнала «Открытые» Мария Лацинская по просьбе «Афиши Daily» объяснила, что не так с извинениями «Вкусвилла» после обрушившегося на них негатива из‑за рекламы с ЛГБТ-семьей.

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