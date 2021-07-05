По нашей просьбе редакторка квир-журнала «Открытые» Мария Лацинская объяснила, что не так с извинениями сети магазинов «Вкусвилл» после обрушившегося на них негатива из‑за рекламы с ЛГБТ-семьей.

Удивительна ли эта история? На самом деле нет. Подобное мракобесие и переобувания на лету — обычная практика для российского бизнеса, который только пытается казаться осознанным, продвинутым и экологичным. На самом же деле крупный бизнес в России труслив, узколоб и душно патриотичен, потому что пытается угодить властям даже в вопросах, касающихся всего лишь базовых прав людей.

Примерно так можно расценивать извинения «Вкусвилла» за рекламу с квир-семьей. Он мог войти в историю России как первый известный бренд, который нашел в себе смелость и силы на четкую аргументированную позицию на этот счет. Но компания предпочла пойти на поводу у консерваторов и отмахнулась от прогрессивной части общества, впоследствии получив в свой адрес хештеги «позор», «трусость» и «подлость». К этой ситуации идеально подходит мем с собаками , одна из которых сильная, готовая показать квир-семью и отстаивать свою позицию, а вот вторая — плачущая, говорящая «извините все, кого обидели».

Отвратительно и стыдно не то, что «Вкусвилл» снял публикацию (это как раз аудитория могла бы понять и даже простить), а то, что он извинился. К тому же достаточно некрасивым и мелочным образом — проигнорировал поддерживающую аудиторию и прислушался к гомофобам. Я вижу такие проблематичные точки в заявлении руководства сети:

Назвали ЛГБТК-людей «политикой», отнимая их базовые права. Показать разных людей, которые есть в нашем обществе, — это всего лишь репрезентация, а не политика, идеология или «повестка». Странно игнорировать факт, что в России существуют негетеросексуальные семьи.

Отдельного внимания заслуживает попытка свалить все на рядовых сотрудников, которые реализовали рекламный кейс. Едва ли кто‑то поверит, что вся эта кампания прошла без согласования руководством и юристами. Очевидно, что «Вкусвилл» долго решался на такой шаг и предвидел риски — отсюда плашка 18+ и черный экран при попытке пошерить сторис с квир-семьей . То есть компания заранее понимала, что будет тяжело и могут быть риски.

Это свидетельствует лишь о том, что «Вкусвилл» — такой себе работодатель, который в сложной ситуации делает крайними своих сотрудников и унизительно обвиняет их в «непрофессионализме» . К тому же невозможно не думать о негетеросексуальных сотрудниках «Вкусвилла» — каково работать в компании, которая не считает тебя человеком с правами, а относится к тебе как к агенту какой‑то идеологии и политики?

В сильной позиции стоило бы выдержать наплыв комментаторов и переждать волну ненависти. Скорее всего, шумиха улеглась бы через несколько дней — это же интернет, где у всех крайне короткая память. К тому же грамотные, выверенные ответы представителей «Вкусвилла» на хейт в комментариях говорят о подготовке к подобной коммуникации. Например, «Тануки» сделал радужный сет и поставил шестицветную аватарку, выдержав злобные сообщения. Ресторан работает, люди в него ходят. «Тануки» — это не лучшая компания с точки зрения коммуникации с гостями, но все-таки решения относительно ЛГБТК-контента не откатывала. Украинский «Приватбанк» тоже пережил нападки за радужные карточки и выстоял до конца.

Мы можем только предполагать, что послужило основной причиной для снятия публикации и последующих оправданий за нее. Возможно, на руководство сети оказали давление инвесторы, поставщики или представители власти. Было бы лицемерием отрицать факт, что бизнес в России все время под ударом. Предприниматели постоянно сталкиваются с давлением со стороны государственных органов.

Я уверена, что даже в таком случае из этой истории можно было бы выйти красивее. Если бы сеть магазинов объяснила, что столкнулась с шантажом и выкручиванием рук, аудитория скорее бы простила снятие публикации.