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На поле фестиваля «Дикая мята» появится аллея в честь партнеров и музыкантов

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:39

В последние летние выходные на поле «Дикой мяты» соберутся музыканты, представители фан-клубов артистов, партнеры и организаторы фестиваля, чтобы высадить из деревьев «легендарную» аллею. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Пока известно название 50 фестивальных улиц и 30 деревьев партнерской аллеи.

Деревья и улицы будут носить имена: The Hatters, «Тараканы!», IOWA, «Кис-кис», «Несчастный случай», «Папин Олимпос», Wildways, Зои, «Комсомольск», Drummatix, «Кирпичи», Jukebox Trio, «Фрукты», «Казускома», «Гудтаймс», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Нуки, «Дети Picasso», Александра Нуждина, «Операция Пластилин», «Сахарный Человек», Mika Vino, Volga, и другие.

Некоторые деревья назовут в честь СМИ, которые поддержали фестиваль: «Афиша», «Сноб», Esquire, «Минаев LIVE», Maxim, «Эксперт», проект «Афиша» газеты «Комсомольская правда», Marie Claire, OK!, «ИМИ», Starhit, медиахолдинг «Медиа Траст», Пикабу, RTVI, Comedy Radio, «Российская газета», «ВКонтакте».

Организаторы рассказали, что предложения поддержки от артистов поступают до сих пор, поэтому, скорее всего, список имен будет расти.

Следить за посадкой деревьев будет создатель и производитель ионитных субстратов, а также партнер «Дикой мяты» компания Zion. Одну из аллей даже назовут в ее честь.

По словам продюсера фестиваля Андрея Клюкина, из‑за переноса мероприятия организаторы «прошли путь от отчаяния до полной уверенности в том, что „Дикая мята“ будет жить». Он поблагодарил СМИ, музыкантов и правительство области за помощь в такой трудный для фестиваля период.

«Дикая мята» должна была пройти в Тульской области с 18 по 20 июня. Но в ночь перед фестивалем организаторы узнали, что не смогут провести мероприятие. Основанием послужил указ губернатора области, который запрещает массовые мероприятия из‑за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе.

Ущерб от отмены «Дикой мяты» оценили в 96 млн рублей. Для поддержки проекта была открыта донат-платформа.

Часть музыкантов, которые были заявлены в лайнапе «Дикой мяты», предложила выступить в следующем году всего за один рубль в знак поддержки проекта. Среди них — The Hatters, Федор Фомин, «Тараканы!», «Кис-кис», «Папин Олимпос», Владимир Фонарев, Радар, новый проект Сергея Шнурова «Зоя» и другие.

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