Организаторы «Дикой мяты» открыли донат-платформу для поддержки отмененного фестиваля

«Дикая мята» и ее партнер банк «Тинькофф» запустили донат-платформу для сбора средств помощи фестивалю. Многие поклонники хотят финансово поддержать организаторов отмененного фестиваля из‑за миллионных убытков, но этим пользуются мошенники — «мы уже зафиксировали три платформы сбора средств, не имеющих отношения к фестивалю», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе.
Безопасно перечислить деньги можно здесь. На месте проведения отстроили целый мини-город — с ресторанами, магазинами, детсадами и кинотеатрами. «Зрители понимают, что отмена полностью построенного фестиваля за ночь до открытия дверей — это колоссальная финансовая потеря», — говорит продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин.
Организаторы опубликовали видео закрытия несостоявшегося фестиваля с выступлением The Hatters и Mgzavrebi, обращением Клюкина и выходом на сцену всех сотрудников и волонтеров.
В ночь с 17 на 18 июня власти Тульской области запретили проводить массовые мероприятия, в том числе «Дикую мяту», под предлогом роста заболеваемости коронавирусом и появления новых штаммов.