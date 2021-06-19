Организаторы «Дикой мяты» открыли донат-платформу для поддержки отмененного фестиваля

«Дикая мята» и ее партнер банк «Тинькофф» запустили донат-платформу для сбора средств помощи фестивалю. Многие поклонники хотят финансово поддержать организаторов отмененного фестиваля из‑за миллионных убытков, но этим пользуются мошенники — «мы уже зафиксировали три платформы сбора средств, не имеющих отношения к фестивалю», рассказали «Афише Daily» в пресс-службе.

Безопасно перечислить деньги можно здесь. На месте проведения отстроили целый мини-город — с ресторанами, магазинами, детсадами и кинотеатрами. «Зрители понимают, что отмена полностью построенного фестиваля за ночь до открытия дверей — это колоссальная финансовая потеря», — говорит продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин.