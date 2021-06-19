Ущерб от отмены «Дикой мяты» оценили в почти 100 млн рублей. Поклонники скупают билеты на 2022 год

Общий ущерб от срыва «Дикой мяты» оценили в 96 млн рублей. Убытки в этом году особенно большие потому, что об отмене фестиваля объявили за 12 часов до его начала, когда проходили последние приготовления. Об этом в эфире РБК рассказал организатор мероприятия Андрей Клюкин.

Клюкин подчеркнул, что компании-спонсоры «Дикой мяты» не потребовали возмещения ущерба и уплаты неустоек, а некоторые поклонники фестиваля организованно скупают билеты на следующий год. Всего на фестиваль в Тульской области купили 12 тыс. билетов, 1100 из которых вернули обратно. Убытки из‑за отмены в прошлом году составили 18 млн рублей.

Продюсер также предупредил, что фестиваль не будет перенесен на более поздний срок — площадку для проведения уже сносят. Официальные партнеры «Дикой Мяты» откроют платформу по сбору средств для помощи фестивалю. «Что самое страшное, мы уже столкнулись с двумя лжеплатформами, на которых кто‑то собирает деньги на фестиваль, не имея к нему никакого отношения», — пожаловался он ТАСС.

В ночь с 17 на 18 июня власти Тульской области запретили проводить «Дикую мяту» под предлогом роста заболеваемости коронавирусом и появления новых штаммов.