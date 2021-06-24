The Hatters, «Тараканы!» и другие музыканты выступят на «Дикой мяте» за рубль в поддержку фестиваля

Часть музыкантов, которые были заявлены в лайнапе отмененного фестиваля «Дикая мята», предложили выступить в следующем году всего за один рубль в знак поддержки проекта. Об этом «Афише Daily» сообщили представители фестиваля.

Свою помощь предложили The Hatters, Федор Фомин, «Тараканы!», «Кис-Кис», «Папин Олимпос», Wildways, Нуки, «Операция Пластилин», Владимир Фонарев, Радар, Александр Нуждин, «Карелия», «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», Sweed PAD и новый проект Сергея Шнурова «Зоя».

Помимо музыкантов, фестиваль поддержали крупнейшие российские издания, в том числе «Афиша Daily», бизнес-партнеры «Дикой мяты», а также правительство Тульской области, которое взяло на себя большую часть понесенных убытков.

«Дикая мята» должна была пройти в Тульской области с 18 по 20 июня. В ночь перед началом фестиваля организаторы узнали, что не смогут его провести. Основанием послужил новый указ губернатора Тульской области, который запрещает массовые мероприятия из‑за вспышки заболеваемости COVID-19.

Ущерб от отмены «Дикой мяты» оценили в 96 млн рублей. Для поддержки проекта была открыта донат-платформа, поклонники начали скупать билеты на фестиваль на следующий год.