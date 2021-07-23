«Нет никакого сомнения, что все будет хорошо»: состояние певицы МакSим улучшилось

Состояние певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) улучшилось. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя артистки Маргариту Соколову.

По ее словам, организм Абросимовой ослаб, «но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт». Соколова предполагает, что МакSим ждет «очень длительное лечение и восстановление и реабилитация».

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — заявила Соколова.

Ранее СМИ сообщали, что у певицы после месяца нахождения в искусственной коме отказывает правое легкое, а левые отделы сердца увеличены, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

15 июня МакSим была госпитализирована в одну из частных клиник Москвы с высокой температурой и симптомами простуды. Тогда певица писала у себя в инстаграме, что у нее поражено 40% легких и присутствуют все симптомы вируса.

Спустя несколько дней стало известно, что МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Через неделю Богушевская рассказала о 75-процентном поражении легких артистки, при этом у нее наблюдалась положительная динамика с момента введения в искусственную кому.