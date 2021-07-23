перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Группа «Влажность» выпустила однокадровый клип на новый сингл «Привет» 22:13
Тиктокеры отменяют Telegram из‑за сексуализации эмодзи персика и баклажана 21:24
«Нет никакого сомнения, что все будет хорошо»: состояние певицы МакSим улучшилось 21:19
Светлана Бекетова/Wikimedia Commons Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу
Валерий Карпин стал главным тренером сборной России по футболу 21:12
The Insider признали иноагентом, Канье Уэст презентовал альбом и другие новости дня 20:41 Дайджест
Церемония открытия Олимпиады в Токио: фото и видео 20:34
Группа Coldplay представила песню «Coloratura» из грядущего альбома «Music of the Spheres» 20:28
Благотворители будут вакцинировать бездомных в Петербурге 19:34
В Беларуси ликвидируют более 40 некоммерческих организаций. Среди них — Human Constanta и «Имена» 18:49
Danya_Milokhin/Instagram Семейный омбудсмен потребовала лишить лицензии «Муз-ТВ» из‑за «пропаганды гомосексуализма»
Семейный омбудсмен потребовала лишить лицензии «Муз-ТВ» из‑за «пропаганды гомосексуализма» 18:47
Зимний пуховик и отсылки к Ким Кардашьян: как прошла презентация альбома Канье Уэста в Атланте 18:18
На открытии Олимпийских игр в Токио прозвучала музыка из японских видеоигр 18:07
ВЦИОМ: 75% россиян отрицательно относятся к однополым бракам 18:04
Минздрав: треть переболевших COVID-19 столкнулась в тромбозами после болезни 18:01
Jed DeMoss/Instagram Darkside выпустили первый за восемь лет альбом «Spiral»
Darkside выпустили первый за восемь лет альбом «Spiral» 17:22
Издание The Insider и журналистов «Открытых медиа» и «Проекта» признали иноагентами 17:10
В программу Венецианского кинофестиваля вошел российский фильм про закладчика 16:41
Ханс Циммер опубликовал два саундтрека к фильму Дени Вильнева «Дюна» 16:38
В Подмосковье появится собственный Хогвартс 16:12
«Эта песня — моя ужасная ошибка»: Юрий Хованский извинился за композицию про «Норд-Ост» 15:45
Отключить рекламу

«Нет никакого сомнения, что все будет хорошо»: состояние певицы МакSим улучшилось

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:19

Состояние певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) улучшилось. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя артистки Маргариту Соколову.

По ее словам, организм Абросимовой ослаб, «но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения, это на сегодняшний день факт». Соколова предполагает, что МакSим ждет «очень длительное лечение и восстановление и реабилитация».

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — заявила Соколова.

Ранее СМИ сообщали, что у певицы после месяца нахождения в искусственной коме отказывает правое легкое, а левые отделы сердца увеличены, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

15 июня МакSим была госпитализирована в одну из частных клиник Москвы с высокой температурой и симптомами простуды. Тогда певица писала у себя в инстаграме, что у нее поражено 40% легких и присутствуют все симптомы вируса.

Спустя несколько дней стало известно, что МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Через неделю Богушевская рассказала о 75-процентном поражении легких артистки, при этом у нее наблюдалась положительная динамика с момента введения в искусственную кому.

События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
Люди
Маргарита Соколова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить