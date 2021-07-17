СМИ: у певицы МакSим отказывает правое легкое

У певицы Марины Абросимовой, больше известной под псевдонимом МакSим, перестает работать правое легкое, сообщает Mash. Уже почти месяц она находится в искусственной коме в одной из московских больниц.

По данным телеграм-канала, рентген показал увеличение полостей и кист в легком. Также у певицы увеличены левые отделы сердца, что говорит о левожелудочковой недостаточности.

Представительница артистки Яна Богушевская в разговоре с РИА «Новости» не подтвердила и не опровергла эту информацию. Она лишь рассказала, что Абросимова находится в стабильно тяжелом состоянии.

15 июня МакSим была госпитализирована в одну из частных клиник Москвы с высокой температурой и симптомами простуды. Тогда певица писала у себя в инстаграме, что у нее поражено 40% легких и присутствуют все симптомы вируса.

Спустя несколько дней стало известно, что МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Через неделю Богушевская рассказала о 75-процентном поражении легких артистки, при этом у нее наблюдалась «положительная динамика» с момента введения в искусственную кому.