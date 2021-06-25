Пиар-менеджер певицы МакSим рассказала о 75-процентном поражении легких артистки

У певицы Марины Абросимовой, больше известной под псевдонимом МакSим, диагностировали 75-процентное поражение легких, сообщила ее пиар-менеджер Яна Богушевская. Почти неделю артистка находится в искусственной коме в одной из московских больниц.

По словам Богушевской, врачи отнесли MакSим к группе «КТ–4»: в нее включают пациентов с наибольшей площадью поражения легких.

«Марина по-прежнему находится на ИВЛ. Сатурация низкая, поражение легких обширное, эти показатели у нее уже неделю без изменений. На данный момент состояние Марины стабильно тяжелое», — рассказала представительница певицы.

Она отметила, что диагноз «коронавирус» у певицы не подтвержден, тесты показали отрицательный результат.

15 июня 38-летняя Абросимова была госпитализирована в одну из частных клиник Москвы с высокой температурой и симптомами простуды. Тогда сама певица писала у себя в инстаграме, что у нее поражено 40% легких и присутствуют все симптомы вируса.

Спустя несколько дней стало известно, что МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. По словам Богушевской, певице прочищают легкие, чтобы снизить процент поражения.