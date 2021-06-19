Певицу Максим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому

Певицу Марину Абросимову, больше известную под псевдонимом Максим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому в одной из московских больниц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя певицы.

Собеседница агентства уточнила, что у Абросимовой диагностировали пневмонию с сильным поражением легких и низким показателем кислорода в крови. «Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно», — добавила она.

По ее словам, в искусственной коме певица может пробыть несколько дней. Врачи при этом дают «достаточно позитивный» прогноз.

Телеграм-канал Mash уточняет, что Абросимова была госпитализирована в одну из частных клиник Москвы еще несколько дней назад. Тогда сама певица писала у себя в инстаграме, что у нее поражено 40% легких, и присутствуют все симптомы вируса.