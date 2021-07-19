Бог и преодоление невзгод: что известно о новом альбоме Канье Уэста «Donda»

Канье Уэст устроил ночную вечеринку-презентацию альбома «Donda» в церкви Лас-Вегаса. На входе у приглашенных зрителей отбирали телефоны во избежание сливов. Однако это не помогло и некоторые видео со сниппетами все-таки появились в сети.
Телеведущий и друг Канье Джастин Лабой говорит, что альбом выйдет уже на этой неделе, и уверяет, что скорее всего поклонники не смогут больше слушать ничего другого.
По его словам, продакшен «Donda» опередил свое время на несколько лет и звучит так, как-будто рэпер «на мели и голоден, пытаясь снова получить контракт». «Любой артист, который планирует выпустить альбом в ближайшее время, должен просто отложить его», — добавил он.
Пользователь твиттера Найджел, который утверждает, что был на презентации, рассказал подробнее о треклисте предстоящего альбома. По его словам, перед началом шоу было два рекламных ролика. Один из которых с песней «New Again» с участием Ша’Карри Ричардсон (американская легкоатлетка, которую отстранили от Олимпиады из‑за курения марихуаны), второй — рекламная интеграция Beats с неизвестным треком Канье, который будет показан во время финала НБА.
«Come To Life» стал первой песней, открывшей презентацию. На сцене находилось четверо детей-вундеркиндов, играющих на фортепиано, а в треке звучали голосовые сообщения покойной матери рэпера. К слову, голос Донды неоднократно появлялся в начале и конце некоторых треков, выступая в роли духовного рассказчика.
Затем Уэст поднялся на сцену, подключил свой ноутбук к звуковой системе и включил в iTunes трек «12,000 Acres», где можно услышать Pusha-T и «Hurricane» с Lil Baby на фите.
Найджел рассказал, что слышал трек, в припеве которого поется: «Я знаю, что Бог дышал этим». «У него был потрясающий бит, который вы не ожидали бы от евангельской песни», — добавил он. Предположительно, это клубный трек «I Know God Breathed On» с Ty Dolla $ign на фите.
Мужчина подытожил, что альбом Уэста действительно о вере в Бога и преодолении невзгод. По его словам, рэпер говорит о личных проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются другие люди.
Один из зрителей также выложил видео с презентации, в котором Канье читает рэп о семейной ситуации с отцом, который не пришел, «дочери только исполнился год, а она все еще зависит от мамы, старший брат на улице, он пошел и купил ему пистолет».
Также сообщается, что Трэвис Скотт и Бейби Ким приняли участие в треке «Praise God», а песня «24» сильно отличается от той, которая была опубликована в интернете ранее — теперь там нет хора, зато появился парт от Post Malone. «Welcome To My Life» — размышления о разводе с Ким Кардашьян, в конце которого Канье расплакался прямо на сцене.
Журналисты издания RapTV обратили внимание на треклист «Donda» на доске из видео, которое появилось в интернете несколько месяцев назад.
А на сайте Genius уже появился полный предполагаемый список песен и название альбома — «Donda: With child».
- Donda
- With Child
- I Know God Breathed On This
- Future Sounds
- In God’s Country
- God’s Country
- Off the Grid
- Keep Our Spirit Alive
- Lord We Need You (Unreleased)
- Welcome to My Life (Unreleased)
- 12,000 Acres
- Our King
- Glory
- Wake the Dead
- Praise God
- New Body
- Life Of The Party
- No Child Left Behind
- Keep My Spirit Alive
- Hurricane
- Wash Us in the Blood
- This Is the Glory (Unreleased)
- Come To Life (Unreleased)
- 24
- Believe What I Say
«Donda» названная в честь матери Уэста станет десятым студийным альбомом рэпера. Впервые он сообщил о работе над ним в марте 2020 года и предполагалось, что он выйдет в июле того же года.
Последний альбом рэпера «Jesus Is King» появился в октябре 2019 года, получив премию «Грэмми» за лучший современный христианский альбом. Затем к Рождеству вышел сборник «Jesus is Born» при участии хора Канье «Sunday Service».