Бог и преодоление невзгод: что известно о новом альбоме Канье Уэста «Donda»

Канье Уэст устроил ночную вечеринку-презентацию альбома «Donda» в церкви Лас-Вегаса. На входе у приглашенных зрителей отбирали телефоны во избежание сливов. Однако это не помогло и некоторые видео со сниппетами все-таки появились в сети. Телеведущий и друг Канье Джастин Лабой говорит, что альбом выйдет уже на этой неделе, и уверяет, что скорее всего поклонники не смогут больше слушать ничего другого.

По его словам, продакшен «Donda» опередил свое время на несколько лет и звучит так, как-будто рэпер «на мели и голоден, пытаясь снова получить контракт». «Любой артист, который планирует выпустить альбом в ближайшее время, должен просто отложить его», — добавил он. Пользователь твиттера Найджел, который утверждает, что был на презентации, рассказал подробнее о треклисте предстоящего альбома. По его словам, перед началом шоу было два рекламных ролика. Один из которых с песней «New Again» с участием Ша’Карри Ричардсон (американская легкоатлетка, которую отстранили от Олимпиады из‑за курения марихуаны), второй — рекламная интеграция Beats с неизвестным треком Канье, который будет показан во время финала НБА. «Come To Life» стал первой песней, открывшей презентацию. На сцене находилось четверо детей-вундеркиндов, играющих на фортепиано, а в треке звучали голосовые сообщения покойной матери рэпера. К слову, голос Донды неоднократно появлялся в начале и конце некоторых треков, выступая в роли духовного рассказчика. Затем Уэст поднялся на сцену, подключил свой ноутбук к звуковой системе и включил в iTunes трек «12,000 Acres», где можно услышать Pusha-T и «Hurricane» с Lil Baby на фите.

Найджел рассказал, что слышал трек, в припеве которого поется: «Я знаю, что Бог дышал этим». «У него был потрясающий бит, который вы не ожидали бы от евангельской песни», — добавил он. Предположительно, это клубный трек «I Know God Breathed On» с Ty Dolla $ign на фите. Мужчина подытожил, что альбом Уэста действительно о вере в Бога и преодолении невзгод. По его словам, рэпер говорит о личных проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются другие люди. Один из зрителей также выложил видео с презентации, в котором Канье читает рэп о семейной ситуации с отцом, который не пришел, «дочери только исполнился год, а она все еще зависит от мамы, старший брат на улице, он пошел и купил ему пистолет».

Также сообщается, что Трэвис Скотт и Бейби Ким приняли участие в треке «Praise God», а песня «24» сильно отличается от той, которая была опубликована в интернете ранее — теперь там нет хора, зато появился парт от Post Malone. «Welcome To My Life» — размышления о разводе с Ким Кардашьян, в конце которого Канье расплакался прямо на сцене.

Журналисты издания RapTV обратили внимание на треклист «Donda» на доске из видео, которое появилось в интернете несколько месяцев назад.