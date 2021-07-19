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Бог и преодоление невзгод: что известно о новом альбоме Канье Уэста «Donda»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:57

Канье Уэст устроил ночную вечеринку-презентацию альбома «Donda» в церкви Лас-Вегаса. На входе у приглашенных зрителей отбирали телефоны во избежание сливов. Однако это не помогло и некоторые видео со сниппетами все-таки появились в сети.

Телеведущий и друг Канье Джастин Лабой говорит, что альбом выйдет уже на этой неделе, и уверяет, что скорее всего поклонники не смогут больше слушать ничего другого.

По его словам, продакшен «Donda» опередил свое время на несколько лет и звучит так, как-будто рэпер «на мели и голоден, пытаясь снова получить контракт». «Любой артист, который планирует выпустить альбом в ближайшее время, должен просто отложить его», — добавил он.

Пользователь твиттера Найджел, который утверждает, что был на презентации, рассказал подробнее о треклисте предстоящего альбома. По его словам, перед началом шоу было два рекламных ролика. Один из которых с песней «New Again» с участием Ша’Карри Ричардсон (американская легкоатлетка, которую отстранили от Олимпиады из‑за курения марихуаны), второй — рекламная интеграция Beats с неизвестным треком Канье, который будет показан во время финала НБА.

«Come To Life» стал первой песней, открывшей презентацию. На сцене находилось четверо детей-вундеркиндов, играющих на фортепиано, а в треке звучали голосовые сообщения покойной матери рэпера. К слову, голос Донды неоднократно появлялся в начале и конце некоторых треков, выступая в роли духовного рассказчика.

Затем Уэст поднялся на сцену, подключил свой ноутбук к звуковой системе и включил в iTunes трек «12,000 Acres», где можно услышать Pusha-T и «Hurricane» с Lil Baby на фите.

Найджел рассказал, что слышал трек, в припеве которого поется: «Я знаю, что Бог дышал этим». «У него был потрясающий бит, который вы не ожидали бы от евангельской песни», — добавил он. Предположительно, это клубный трек «I Know God Breathed On» с Ty Dolla $ign на фите.

Мужчина подытожил, что альбом Уэста действительно о вере в Бога и преодолении невзгод. По его словам, рэпер говорит о личных проблемах и трудностях, с которыми сталкиваются другие люди.

Один из зрителей также выложил видео с презентации, в котором Канье читает рэп о семейной ситуации с отцом, который не пришел, «дочери только исполнился год, а она все еще зависит от мамы, старший брат на улице, он пошел и купил ему пистолет».

Также сообщается, что Трэвис Скотт и Бейби Ким приняли участие в треке «Praise God», а песня «24» сильно отличается от той, которая была опубликована в интернете ранее — теперь там нет хора, зато появился парт от Post Malone. «Welcome To My Life» — размышления о разводе с Ким Кардашьян, в конце которого Канье расплакался прямо на сцене.

Журналисты издания RapTV обратили внимание на треклист «Donda» на доске из видео, которое появилось в интернете несколько месяцев назад.

А на сайте Genius уже появился полный предполагаемый список песен и название альбома — «Donda: With child».


  1. Donda
  2. With Child
  3. I Know God Breathed On This
  4. Future Sounds
  5. In God’s Country
  6. God’s Country
  7. Off the Grid
  8. Keep Our Spirit Alive
  9. Lord We Need You (Unreleased)
  10. Welcome to My Life (Unreleased)
  11. 12,000 Acres
  12. Our King
  13. Glory
  14. Wake the Dead
  15. Praise God
  16. New Body
  17. Life Of The Party
  18. No Child Left Behind
  19. Keep My Spirit Alive
  20. Hurricane
  21. Wash Us in the Blood
  22. This Is the Glory (Unreleased)
  23. Come To Life (Unreleased)
  24. 24
  25. Believe What I Say

«Donda» названная в честь матери Уэста станет десятым студийным альбомом рэпера. Впервые он сообщил о работе над ним в марте 2020 года и предполагалось, что он выйдет в июле того же года.

Последний альбом рэпера «Jesus Is King» появился в октябре 2019 года, получив премию «Грэмми» за лучший современный христианский альбом. Затем к Рождеству вышел сборник «Jesus is Born» при участии хора Канье «Sunday Service».

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