Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян 19 февраля подала в суд документы о разводе с рэпером Канье Уэстом после шести с половиной лет брака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Верховный суд Лос-Анджелеса и представителя Ким.

Пара воспитывает четверых детей, Кардашьян попросила о совместной опеке над ними, отмечает таблоид TMZ. Имущество супруги поделят в соответствии с ранее заключенным брачным договором. Канье Уэст, по словам источников журнала People, «смирился с произошедшим».

О том, что Канье Уэст и Ким Кардашьян решили развестись, СМИ сообщили в начале января. Таблоид Page Six со ссылкой на источники писал, что Ким сняла обручальное кольцо, а Канье провел зимние праздники на своем ранчо в Вайоминге, вместо того чтобы быть с семьей Кардашьян.

Источники People утверждали, что причиной развода стала неудачная попытка Канье баллотироваться в президенты США в 2020 году. Во время одного из предвыборных митингов Уэст говорил, что в 2012 году он думал об аборте, когда Ким вынашивала их первого ребенка, дочь Норт.

Канье Уэст и Ким Кардашьян в браке с 2014 года, до свадьбы они встречались два года. Для Канье этот развод станет первым, для Ким — третьим (до этого она была замужем за баскетболистом Крисом Хамфрисом и музыкальным продюсером Дэймоном Томасом).