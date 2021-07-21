В конце ролика рэпер анонсировал дату выхода нового альбома «Donda» — он станет доступен 23 июля. «No Child Left Behind» войдет в трек-лист пластинки.

Канье Уэст выпустил превью сингла «No Child Left Behind». Трек можно послушать в рекламном видео Beats by Dre.

Главную роль в промо-ролике исполнила американская легкоатлетка Шакарри Ричардсон. В записи трека принял участие музыкант Таворис Джавон Холлинс-младший, более известный как Vory.

За продакшн отвечал сам Канье. Помогали ему Dem Jointz и французский электронный продюсер Gesaffelstein.

Официальная презентация альбома состоится 22 июля в 20.00 по восточному времени (4.00 23 июля по Москве). Концерт будет транслироваться в прямом эфире через цифровую платформу Apple Music.

В ночь с 18 на 19 июля Канье Уэст устроил ночную вечеринку в церкви Лас-Вегаса, где показал несколько сниппетов и поделился некоторыми подробности об альбоме. «Афиша Daily» рассказала, что уже известно о предстоящем релизе.