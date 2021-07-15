Spotify подвел итоги года в России. Чаще всего россияне слушали Моргенштерна, Алену Швец и BTS

Spotify в честь годовщины запуска в России назвал самых популярных исполнителей. Как выяснилось, россияне любят послушать отечественных рэперов и русский хип-хоп, а еще тяготеют к року. Данными о прослушиваниях стриминговый сервис поделился с «Афишей Daily».

Топ-10 сольных исполнителей, которых больше всего добавляли в плейлист россияне с 15 июля 2020 по 5 июня 2021 года:

Моргенштерн; Скриптонит; Кизару; ЛСП; Pharaoh; Boulevard Depo; Слава Марлоу; GONE.Fludd; Mayot; Макс Корж.

Топ-10 исполнительниц

Алена Швец; Билли Айлиш; Ариана Гранде; Дора; Zivert; Земфира; Лана Дель Рей; Дуа Липа; Клава Кока; Холзи.

В Spotify отмечают, что в списке самых популярных коллективов «прослеживается явный тренд на рок-музыку». В топ-10 вошли отечественные группы «Король и шут», «Пошлая Молли», «Порнофильмы», «Кино», «Нервы» и «Кис-кис».

BTS; Miyagi & Andy Panda; «Король и шут»; $uicideboy$; «Пошлая Молли»; «Порнофильмы»; «Кино»; Blackpink; «Нервы»; «Кис-кис».

Среди самых прослушиваемых треков — «Снова я напиваюсь» и «По глазам» Славы Марлоу, «Дежавю» Кизару, «Cristal & Moet» Моргенштерна и «Blinding Lights» The Weeknd. Подчеркивается, что второе и десятое места среди самых популярных плейлистов заняли «lofi beats» и «Sleep» — музыка для расслабления.