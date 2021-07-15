Spotify подвел итоги года в России. Чаще всего россияне слушали Моргенштерна, Алену Швец и BTS

Spotify в честь годовщины запуска в России назвал самых популярных исполнителей. Как выяснилось, россияне любят послушать отечественных рэперов и русский хип-хоп, а еще тяготеют к року. Данными о прослушиваниях стриминговый сервис поделился с «Афишей Daily».
Топ-10 сольных исполнителей, которых больше всего добавляли в плейлист россияне с 15 июля 2020 по 5 июня 2021 года:
- Моргенштерн;
- Скриптонит;
- Кизару;
- ЛСП;
- Pharaoh;
- Boulevard Depo;
- Слава Марлоу;
- GONE.Fludd;
- Mayot;
- Макс Корж.
Топ-10 исполнительниц
- Алена Швец;
- Билли Айлиш;
- Ариана Гранде;
- Дора;
- Zivert;
- Земфира;
- Лана Дель Рей;
- Дуа Липа;
- Клава Кока;
- Холзи.
В Spotify отмечают, что в списке самых популярных коллективов «прослеживается явный тренд на рок-музыку». В топ-10 вошли отечественные группы «Король и шут», «Пошлая Молли», «Порнофильмы», «Кино», «Нервы» и «Кис-кис».
- BTS;
- Miyagi & Andy Panda;
- «Король и шут»;
- $uicideboy$;
- «Пошлая Молли»;
- «Порнофильмы»;
- «Кино»;
- Blackpink;
- «Нервы»;
- «Кис-кис».
Среди самых прослушиваемых треков — «Снова я напиваюсь» и «По глазам» Славы Марлоу, «Дежавю» Кизару, «Cristal & Moet» Моргенштерна и «Blinding Lights» The Weeknd. Подчеркивается, что второе и десятое места среди самых популярных плейлистов заняли «lofi beats» и «Sleep» — музыка для расслабления.