Ровно год назад в России запустился Spotify, за 12 месяцев ставший одним из крупнейших игроков на местном стриминговом рынке. По такому случаю специалисты Spotify собрали данные о том, как у нас слушают музыку. Предлагаем вам пройти сложный тест и угадать музыкальные предпочтения сограждан. И да поможет вам Кизару!
Среди исполнителей-мужчин популярнее всего Моргенштерн (не удивлены), а среди исполнительниц-женщин?
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Ок, а что с группами? Кого больше всего любят россияне?
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Какой из треков Славы Марлоу оказался в топ-10 за год в российском Spotify?
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Альбомы вроде бы умирающая натура, но не совсем. Какой диск чаще слушали в России?
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Песня «Снова я напиваюсь» — реально хит года почти в любом городе. А где она все-таки не возглавила топ?
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Почти везде самый популярный исполнитель — Моргенштерн. Кроме Краснодара и Уфы. В первом случае Алишера обошел Скриптонит, а кто любимый музыкант Уфы?
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Теперь немного погордимся страной. Вот 11 исполнителей. Кто из них не в топ-10 самых популярных наших музыкантов за рубежом?
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Ну а на первом месте в списке из предыдущего вопроса кто?
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Теперь к жанрам. Что в российском Spotify любят больше?
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У москвичей особенные предпочтения. Кого они слушают, как никто больше?
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