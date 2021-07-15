Теперь немного погордимся страной. Вот 11 исполнителей. Кто из них не в топ-10 самых популярных наших музыкантов за рубежом?

Петр Чайковский Rauf & Faik Моргенштерн ППК Tony Igy Джони Miyagi & Andy Panda t.A.T.u. Ic3peak Arty Сергей Рахманинов