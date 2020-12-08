Сервис Spotify назвал самого популярного российского музыканта у иностранных слушателей в 2020 году. Им стал композитор Петр Чайковский, пишет ТАСС.

Произведения Чайковского доступны в около сотни плейлистов. Второе место занял композитор Tony Igy — автор трека «Astronomia», известного по мему с танцующими носильщиками гробов. А третье место досталось дуэту Rauf & Faik.

В пятерку также вошли петербургские диджеи Matisse & Sadko и диджей из Энгельса Arty.

Ранее Spotify проанализировал музыкальные предпочтения россиян в 2020 году. Самыми популярными треками признаны «Снова я напиваюсь» от Slava Marlow, «Cadillac» от Моргенштерна и Элджея, «Дежавю» от Kizaru, а также песни The Weeknd и BTS.

Самыми популярными исполнителями в мире стали Bad Bunny, Drake, J Balvin, Juice Wrld и The Weeknd. В топе исполнительниц — Билли Айлиш, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Дуа Липа и Halsey.

Spotify запустился в России летом этого года. «Афиша Daily» писала об 11 полезных функциях приложения.