«Верните мне привилегии»: москвичи шутят об отмене QR-кодов и обвиняют мэра в непоследовательности

С 19 июля попасть внутрь московского общепита получится без QR-кода. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ограничительная мера свою миссию выполнила — за последний месяц привилось более 2 млн москвичей. Новые правила посещения действовали всего три недели.

Отмена QR-кодов в Москве стала главной темой обсуждения в твиттере. Пользователи высмеивают тех, кто впустую потратил деньги на поддельный сертификат и успел набить временную татуировку с кодом (на днях акцию объявил Delivery Club, и над этим тоже шутили).