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«Верните мне привилегии»: москвичи шутят об отмене QR-кодов и обвиняют мэра в непоследовательности

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:39

С 19 июля попасть внутрь московского общепита получится без QR-кода. По словам мэра столицы Сергея Собянина, ограничительная мера свою миссию выполнила — за последний месяц привилось более 2 млн москвичей. Новые правила посещения действовали всего три недели.

Отмена QR-кодов в Москве стала главной темой обсуждения в твиттере. Пользователи высмеивают тех, кто впустую потратил деньги на поддельный сертификат и успел набить временную татуировку с кодом (на днях акцию объявил Delivery Club, и над этим тоже шутили).

Некоторые москвичи жалеют о том, что не успели сходить в полупустые рестораны и посидеть в любимых местах, где обычно многолюдно. Если бы они вакцинировались 28 июня, в день начала действия QR-кодов, они бы все равно не успели ими воспользоваться.

Пользователи вспоминают, как непросто было получить заветный (и больше ненужный) код, чтобы сходить в кафе возле работы. К слову, собеседники РБК в мэрии заявили, что большая часть московских компаний сумела в срок вакцинировать 60% сотрудников.

Главная претензия горожан к столичным властям — непоследовательность их действий. Москвичи не знают, что Собянин объявит на следующий день, и не исключают возращения QR-кодов в повседневную жизнь.

В России четвертый день подряд фиксируют рекорд смертности — 799 человек. 28 июня, в день введения QR-кодов, оперштаб по борьбе с COVID-19 отчитался о 124 погибших в Москве. 16 июля, в день отмены, в столице умерли 105 человек.
В России четвертый день подряд фиксируют рекорд смертности — 799 человек. 28 июня, в день введения QR-кодов, оперштаб по борьбе с COVID-19 отчитался о 124 погибших в Москве. 16 июля, в день отмены, в столице умерли 105 человек.
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Еще несколько причин, почему московские власти могли отменить QR-коды.

QR-код. Press F.

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