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Татуировка с QR-кодом поможет попасть в московские кафе

Семён Гудошников
Сегодня в 14:19

Москвичи, вакцинированные от COVID-19 или переболевшие им за последние полгода, смогут пройти в кафе и рестораны по временной татуировке с QR-кодом. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу сервиса доставки Delivery Club, который запустил проект вместе с интернет-магазином Everink Tattoo.

Пользователям будут доступны шесть вариантов оформления штрихкода с различными эскизами. Получить татуировку можно, сделав заказ на Delivery Club, связавшись с менеджером и отправив QR-код в магазин. Рисунок будет держаться две недели.

В компании сказали, что с помощью проекта хотят привлечь внимание к заведениям общепита и напомнить о важности вакцинации. Временные тату позволят разрядить обстановку и сделать интереснее походы в ресторан, уверены в Delivery Club.

С 28 июня в рестораны и кафе Москвы могут попасть только вакцинированные или переболевшие COVID-19. Состояние здоровья необходимо подтверждать специальным QR-кодом. Те, у кого нет кода, могут находиться лишь на летних верандах кафе.

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