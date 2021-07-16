Власти Москвы и Подмосковья отменили систему QR-кодов для посещения кафе и ресторанов

С понедельника, 19 июля, в Москве отменяется система обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Отмену требования Собянин объяснил тем, что оно уже выполнило свою задачу. По словам мэра, за последний месяц первую дозу прививки от COVID-19 получили 2 млн москвичей — больше, чем за все время с начала вакцинации.

Помимо отмены QR-кодов, с 19 июля в Москве будет снят запрет на ночную работу для заведений общепита. Также откроются фуд-корты, бары и ночные клубы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вслед за Собяниным также объявил об отмене системы QR-кодов в Подмосковье с 19 июля. Власти региона дали право владельцам кафе и ресторанов самостоятельно принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей.

Система обязательных QR-кодов, подтверждающих факт прививки, перенесенного заболевания или недавно сделанного ПЦР-теста, для посещения ресторанов, кафе и баров в Москве и Подмосковье действовала с 28 июня. Те, у кого не было кода, могли находиться лишь на летних верандах заведений.