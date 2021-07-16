В России выявили 25 704 новых случая COVID-19. Четвертый день подряд фиксируется рекорд смертности

Суточный прирост зараженных в Москве резко увеличился с 3966 до 5382 человек. Следом по числу выявленных случаев идут Подмосковье, Петербург, Нижегородская область, Красноярский край, Свердловская и Воронежская области, а также Пермский край.

В России за последние сутки выявили 25 704 случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Это на 1877 заболеваний больше, чем вчера.

Четвертый день подряд в стране фиксируют рекорд смертности — 799 человек. С начала пандемии зарегистрировано уже 146 868 летальных исходов.

Общее число случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 5 907 999. За последние сутки выздоровели 21 932 человека, за все время — 5 300 908.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом приблизилось к 189 млн человек, более 4 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений. На первом — США (33,9 млн), на втором — Индия (31 млн), за ними идут Бразилия (19,1 млн) и Франция (5,8 млн).