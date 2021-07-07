Майли Сайрус спела кавер на песню «Heaven or Las Vegas» и поддержала движение #FreeBritney

Майли Сайрус провела концерт в Лас-Вегасе в честь открытия нового казино Resorts World. Помимо ряда своих последних хитов певица исполнила каверы на культовые треки XX века, а также негласный гимн движения #FreeBritney, пишет Dazed. Большинство песен были из последнего альбома Сайрус «Plastic Hearts», который вышел в ноябре 2020 года. Пластинка быстро набрала популярность и заняла лидирующие строчки в чартах. Создатель телеграм-канала «Всякая годная попса» Антон Вагин даже назвал его одним из лучших поп-альбомов в истории музыки. Сайрус спела свою версию кантри-песни «Jolene» 1973 года Долли Партон. Она собрала наибольшее число оваций от зрителей. По словам Сайрус, юзеры твиттера просили ее перестать делать каверы, но «почему‑то попросили „Jolene“».

В числе исполненных каверов также оказался трек «Heaven or Las Vegas» шотландской группы Cocteau Twins, выпущенный в 1990 году. «Я спою песню, о которой, черт возьми, никто не знает, — сказала певица, — Но вы узнаете ее после сегодняшнего вечера». Кроме того, Майли Сайрус спела свою песню 2009 года «Party in the USA». Такой старый хит артистка вспомнила не случайно — трек получил новую волну популярности, так как фанаты Бритни Спирс стали использовать его в поддержку движения #FreeBritney. «Мы должны освободить эту суку. Это меня чертовски напрягает!», — заявила Майли Сайрус.