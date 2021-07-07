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Майли Сайрус спела кавер на песню «Heaven or Las Vegas» и поддержала движение #FreeBritney

Виктория Шанина
Сегодня в 11:22

Майли Сайрус провела концерт в Лас-Вегасе в честь открытия нового казино Resorts World. Помимо ряда своих последних хитов певица исполнила каверы на культовые треки XX века, а также негласный гимн движения #FreeBritney, пишет Dazed.

Большинство песен были из последнего альбома Сайрус «Plastic Hearts», который вышел в ноябре 2020 года. Пластинка быстро набрала популярность и заняла лидирующие строчки в чартах. Создатель телеграм-канала «Всякая годная попса» Антон Вагин даже назвал его одним из лучших поп-альбомов в истории музыки.

Сайрус спела свою версию кантри-песни «Jolene» 1973 года Долли Партон. Она собрала наибольшее число оваций от зрителей. По словам Сайрус, юзеры твиттера просили ее перестать делать каверы, но «почему‑то попросили „Jolene“».

В числе исполненных каверов также оказался трек «Heaven or Las Vegas» шотландской группы Cocteau Twins, выпущенный в 1990 году. «Я спою песню, о которой, черт возьми, никто не знает, — сказала певица, — Но вы узнаете ее после сегодняшнего вечера».

Кроме того, Майли Сайрус спела свою песню 2009 года «Party in the USA». Такой старый хит артистка вспомнила не случайно — трек получил новую волну популярности, так как фанаты Бритни Спирс стали использовать его в поддержку движения #FreeBritney.

«Мы должны освободить эту суку. Это меня чертовски напрягает!», — заявила Майли Сайрус.

С 2014 года Бритни пытается избавиться от опеки отца . В судебном отчете за 2016 год написано: «Она заявила, что опекунство стало угнетающим и контролирующим инструментом против нее. В системе было „слишком много контроля“».

В 2019 году Спирс официально обратилась в суд с ходатайством об освобождении от отцовского опекунства. Она утверждала, что Джейми насильно отправил ее в психиатрическую клинику после того, как она отказалась принимать лекарства.

Фанаты певицы сочли, что отец фактически лишил ее прав и свобод, и создали летом 2020 года движение #FreeBritney. На его формирование повлиял тикток, который Спирс опубликовала в июле. В нем она танцевала в желтом топе и с цветами в руках под песню «Blinding Lights» The Weeknd. Беспокойство фанатов вызвало то, что в одном из комментариев под прошлым постом певицу просили надеть желтый верх в следующем видео, если ей нужна помощь.

В 2020 году Бритни в очередной раз отправила просьбу отстранить Джейми от опекунства. Ее ходатайство было отклонено Верховным судом Лос-Анджелеса.

В конце июня этого года суд вновь отклонил просьбу Бритни Спирс о прекращении опеки отца, однако это решение может измениться после официального оформления новых показаний певицы. Она заявила, что ее принуждают работать, принимать литий и запрещают удалить внутриматочную спираль, чтобы вновь забеременеть.

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