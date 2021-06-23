NYT: Бритни Спирс выступала против опеки отца с 2014 года

Бритни Спирс в течение многих лет пыталась избавиться от опеки отца. Первый раз она поставила под сомнение его пригодность к этой роли еще в 2014 году. Согласно судебным записям, полученным The New York Times, отец контролировал всю ее жизнь — от выбора цвета кухонных шкафов до личной жизни и круга друзей.

39-летняя поп-звезда редко комментировала необычное юридическое соглашение, которое лишило ее независимости с 2008 года. Но документы показывают, что она неоднократно возражала против опекунства, которое суд предоставил ее отцу Джейми Спирсу.

«Она заявила, что опекунство стало угнетающим и контролирующим инструментом против нее. В системе было „слишком много контроля“», — написал следователь в судебном отчете за 2016 год.

Документы были обнародованы за день до того, как певица должна будет публично выступить в суде на слушании против ее отца. Представители 68-летнего Спирса отказались от комментариев, сославшись на предстоящее судебное заседание. Но раньше они говорили, что опекунство было необходимо, чтобы защитить певицу, а отец действовал только из любви к своей дочери.

В 2019 году Спирс официально обратилась в суд с ходатайством об освобождении от отцовского опекунства. Она утверждала, что Джейми насильно отправил ее в психиатрическую клинику после того, как она отказалась принимать лекарства.

Фанаты певицы сочли, что отец фактически лишил ее прав и свобод, и создали летом 2020 года движение #FreeBritney. На его формирование повлиял тикток, который Спирс опубликовала в июле. В нем она танцевала в желтом топе и с цветами в руках под песню «Blinding Lights» The Weeknd. Беспокойство фанатов вызвало то, что в одном из комментариев под прошлым постом певицу просили надеть желтую рубашку в следующем видео, если ей нужна помощь.

В 2020 году Бритни в очередной раз отправила просьбу отстранить Джейми от должности опекуна. Ее ходатайство было отклонено Верховным судом Лос-Анджелеса.