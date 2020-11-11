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Бритни Спирс проиграла суд по лишению отца статуса ее опекуна

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:55

Верховный суд Лос-Анджелеса отклонил просьбу Бритни Спирс отстранить ее отца Джейми от должности опекуна и заведующего финансами дочери. Об этом сообщает Би-би-си.

На судебном заседании адвокат певицы Сэмюэль Ингэм заявил, что его клиентка «боится своего отца» и не планирует выходить на сцену, пока он руководит ее карьерой. Он также отметил, что Бритни очень давно не разговаривала со своим отцом и что их рабочие отношения сложно назвать прочными.

Адвокат Вивиан Ли Торин, представляющая интересы Джейми Спирса, ответила на это, что причиной отсутствия диалога между отцом и дочерью был сам Ингэм. При этом ранее певица признавалась, что нуждается в опекунстве и что оно, вероятно, спасло ее карьеру. Однако на последних слушаниях она не выступала.

Заседание суда проходило в режиме видеоконференции, сама Бритни в нем не участвовала. Судья в итоге одобрил назначение финансовой компании Bessemer Trust соопекуном певицы, о чем она просила ранее, но отклонил ее ходатайство по лишению отца статуса опекуна.

Джейми Спирс в течение 12 лет контролировал почти все аспекты жизни своей дочери — от ее личных отношений и здоровья до выступлений и финансовых дел. Певицу отправили под опеку в 2008 году после ряда публичных срывов и госпитализаций.

В прошлом году Бритни впервые обратилась в суд с ходатайством об освобождении от отцовского опекунства. Она утверждала, что Джейми насильно отправил ее в психиатрическую клинику после того, как она отказалась принимать лекарства.

Фанаты Бритни Спирс сочли, что опекуны фактически лишили ее прав и свобод, и создали летом 2020 года движение #FreeBritney. На его формирование повлиял, казалось бы, безобидный тикток, который певица опубликовала в июле. В нем Бритни танцевала в желтом топе и с цветами в руках под песню «Blinding Lights» The Weeknd. Беспокойство фанатов вызвало то, что в одном из комментариев под прошлым постом певицу просили надеть желтую рубашку в следующем видео, если ей нужна помощь.

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